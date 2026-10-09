Dolar 49,3367 +0,11%
Euro 55,2381 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,50 +1,36%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 103,85 -0,41%
--°

Alaşehir'de traktör devrildi, 43 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sobran Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 43 yaşındaki Selçuk Şimşek, hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaşehir'de traktör devrildi, 43 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi

Alaşehir'de traktör kazası

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sobran Mahallesi'nde üzüm bağında çalışma yapan çiftçi Selçuk Şimşek (43), dün saat 18.00 sıralarında traktörle ızgara çektiği sırada kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, traktörün ön tekerinin bir yükseltiye çıkması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle araç devrildi ve Şimşek traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla Şimşek, traktörün altından çıkarıldı ve ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selçuk Şimşek kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Şimşek'in iki çocuk babası olduğu bildirildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA TRAKTÖRLE ÇİFT SÜRERKEN DEVRİLEN ARACIN ALTINDA KALAN...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINDA TRAKTÖRLE ÇİFT SÜRERKEN DEVRİLEN ARACIN ALTINDA KALAN 43 YAŞINDAKİ SELÇUK ŞİMŞEK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olara...
images

Beşkavaklar'da çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
images

Sakarya'da hawala ağına operasyon: DEAŞ bağlantılı üç kişi gözaltına alındı
images

Aksaray'da kavşakta çarpışan araçlar park halindeki araca savruldu: 5 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da