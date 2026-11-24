Alaşehir'de öğretmenler günü töreni

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Programda duygusal anlar yaşandı; hem mesleğe veda edenlere hem de göreve yeni başlayanlara yönelik ritüeller öne çıktı.

Törenin detayları:

Alaşehir Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi koordinasyonunda hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Emekliler ve yeni öğretmenler:

Meslek hayatlarını tamamlayarak emekliye ayrılan 11 öğretmene hizmet şeref belgeleri takdim edildi; belgeler törene katılan yetkililer tarafından verildi. Aynı programda mesleğe yeni adım atan 4 öğretmen yemin ederek öğretmenlik görevine başladı ve salonda duygusal anlar yaşandı.

Çetinkaya'nın mesajı:

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, öğretmenlik mesleğini "insanlık tarihinin en önemli ve kutsal mesleklerinden biri" olarak nitelendirdi. Çetinkaya, "Öğretmen, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır" sözleriyle mesleğin taşıdığı yükü vurguladı ve şöyle devam etti: Eğitimde başarının sırrı öğretmene duyulan güvendir. Konuşmasında Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüne de yer verdi.

Program kapsamında okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi; öğretmenler arasında gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenler de ödüllendirildi.

Kutlama, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan oratoryo gösterisi, ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan ekibin konseri ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Tören, toplumun eğitim emekçilerine duyduğu saygının ve yeni nesillere yapılan yatırımların simgesi olarak değerlendirildi.

MESLEK HAYATLARINI TAMAMLAYARAK EMEKLİYE AYRILAN 11 ÖĞRETMENE HİZMET ŞEREF BELGELERİ TAKDİM EDİLİRKEN, MESLEĞE YENİ ADIM ATAN 4 ÖĞRETMEN İSE YEMİN EDEREK ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE BAŞLADI.