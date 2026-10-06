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Alaşehir’de YENİ Parti’nin ilk ilçe başkanı Mehmet Kayacık göreve başladı

YENİ Parti Alaşehir 1. Olağan Kongresi'nde emekli öğretmen Mehmet Kayacık, 220 oyun 218'ini alarak partinin ilçedeki ilk ilçe başkanı seçildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Alaşehir’de YENİ Parti’nin ilk ilçe başkanı Mehmet Kayacık göreve başladı

YENİ Parti Alaşehir'de ilk ilçe başkanını seçti

YENİ Parti Alaşehir 1. Olağan Kongresi'nde emekli öğretmen Mehmet Kayacık, partinin ilçedeki ilk ilçe başkanı olarak seçildi.

Kongre ve oy dağılımı:

Kongre, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çevre ilçelerden parti temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı. Kongrede kayıtlı toplam 407 delege olduğu belirtilirken, 220 üyenin oy kullandığı, kullanılan oyların 218'inin Mehmet Kayacık'a, 2'sinin geçersiz sayıldığı açıklandı.

Yeni yönetim ve hedefleri:

Başkan olarak göreve getirilen Mehmet Kayacık ile oluşturulan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: İbrahim Akgül, Yücel Altın, Ali Balcı, İnci Baştan Balıkçı, Mihriban Bat, Özlem Cengiz, Cafer Çelikel, Halil İbrahim Göksu, Mustafa Günen, Halit Kapucu, Umut Koç, Serdal Sayar, Eren Şen, Selahattin Tortuk, Ummahan Hande Tozan Gök, Talip Turcan, Kadriye İren, Sıla Doğan, Mustafa Tolan, Hüseyin Karataş, Gülizar Ertuğrul, Adile Uçar, Abdulkadir Onur Ulaş Dayı, Armağan Koyun.

Kongrede konuşan Mehmet Kayacık, parti teşkilatının Alaşehir'deki çalışmaları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların altını çizdi.

YENİ PARTİ ALAŞEHİR 1. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONGREDE EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET KAYACIK...

YENİ PARTİ ALAŞEHİR 1. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONGREDE EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET KAYACIK, YENİ PARTİ ALAŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLEREK PARTİNİN ALAŞEHİR'DEKİ İLK İLÇE BAŞKANI OLDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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