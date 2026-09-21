Alaşehir’in üzümünden esinlenen ilk çini atölyesi açıldı

Güçlüol Sanat Atölyesi açıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çini sanatına adanmış yeni bir merkez hizmete girdi. Usta öğreticilik yapan Özge Güçlüol tarafından açılan Güçlüol Sanat Atölyesi, ilçenin ilk özel çini atölyesi olma özelliğini taşıyor. Atölyede geleneksel çini teknikleri öğretilirken, Alaşehir’in dünyaca ünlü üzümü ve tarihî dokusundan esinlenen özgün eserler üretilecek.

Açılışa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele töreninin ardından protokol üyeleri atölyeyi gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Atölyede yapılacak çalışmalar:

Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi No: 195 adresinde hizmet veren atölyede, çini sanatının geleneksel teknikleri birebir öğretilecek. Atölye programları hem sanatseverlere hem de çiniyle tanışmak isteyenlere yönelik olacak; atölye, eğitim ve üretimin yanısıra Alaşehir’in yerel kimliğini yansıtan koleksiyonlara da ev sahipliği yapacak. Özellikle üzüm motifi ve ilçe tarihinden alınan öğelerin çini yüzeylerinde yorumlanması planlanıyor.

Atölye sahibi Özge Güçlüol açılışta, "Alaşehir’in ilk çini sanat atölyesini sizler için açtık. Güçlüol Sanat Atölyesi’nde geleneksel çini sanatıyla tanışacak, bu sanatın kendine özgü tekniklerini yakından keşfedebileceksiniz. Sanata ilgi duyan, yeni şeyler öğrenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Güçlüol Sanat Atölyesi’ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel destek ve tanıtım beklentisi:

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu atölye açılışını kadın girişimciliği açısından önemli bulduğunu belirterek, "Özge Güçlüol kardeşimiz sanatçı kimliğiyle kadın girişimci olarak böyle bir çalışmaya cesaret göstererek başladı. Aynı zamanda kadın girişimcilerimiz bizim pazarlarımızda da ürünlerini sergiliyorlar. Bu anlamda da bu çalışmanın ayrı bir önemi var. Bizlere düşen görev de onun bu hizmetlerinden faydalanmak olacak. Biz de belediye olarak onun ortaya çıkardığı eserlerden hediye olarak tedarik ederek faydalanabiliriz. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Ercan Öter ise atölyenin Alaşehir’in kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı: "Özge Güçlüol, soyadı gibi bu çalışmalarında da başarılı olacağına, güçlü olacağına inanıyoruz. Bu çalışmalar ile ilgili bana getirdiği davette Alaşehir kültürünü üzümü ile tarihi ile bir noktada bütünleştirerek çok güzel bir eser oluşturmuş, çok hoşuma gitti. Bu ürünlerini tüm Türkiye çapına yayarak Alaşehirimizin de bir tanıtımını yapma imkanı doğacaktır. Kendisini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından atölye kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri atölyeyi gezerek Özge Güçlüol'dan yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güçlüol Sanat Atölyesi, hem yerel kültürle bağ kuran eserler üretmeyi hem de çini sanatını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ÇİNİ SANATINA GÖNÜL VEREN ÖZGE GÜÇLÜOL, İLÇENİN İLK ÖZEL ÇİNİ SANAT ATÖLYESİNİ AÇTI. GÜÇLÜOL SANAT ATÖLYESİ’NDE GELENEKSEL ÇİNİ SANATININ YANI SIRA ALAŞEHİR’İN DÜNYACA ÜNLÜ ÜZÜMÜ VE TARİHİ DEĞERLERİNDEN İLHAM ALINARAK ÖZEL ESERLER HAZIRLANACAK.