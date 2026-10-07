Alaşehirli gençlerin Polonya başarısı: uzay modellerinde iki altınla Türkiye'ye gurur

yerel ekipten uluslararası başarı:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden katılan 10 genç sporcu, Polonya'nın Wocawek kentinde 14-20 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen 2026 FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek ilçeye ve ülkeye gurur yaşattı. Şampiyonayı tamamlayan sporcular, elde ettikleri derecelerle hem bayrağın göndere çekilmesini sağladı hem de İstiklal Marşı'nın okunmasına vesile oldu.

şampiyona sonuçları:

Alaşehirli sporcular şampiyonayı 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye Uzay Modelleri Milli Takımı kadrosunda yer alan Alaşehirli 10 sporcunun katkısıyla takım önemli dereceler elde etti ve ilçe tarihinde hava sporları alanında kayda değer bir başarı olarak yerini aldı.

hazırlık, liderlik ve tören:

Genç sporcular, Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü çatısı altında hazırlıklarını sürdürdü. Atölyenin kurucusu Hasan Ersin ile Milli Takım Menajeri Ayhan Ayyıldız liderliğinde yürütülen çalışmalar, sporcuların uluslararası alanda başarı göstermesinde belirleyici oldu. Şampiyona sonrası Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen törende başarılı sporculara milli sporcu belgeleri takdim edildi; törende Federasyon Başkanı Emre Şahin sporcuları tebrik etti ve gençlerin hava sporlarına katkılarına vurgu yaptı.

ilçe dayanışması ve sporcuların isimleri:

Elde edilen başarıda Alaşehir halkı, yerel esnaf, hayırsever iş insanları, öğretmenler, antrenörler ve ailelerin desteği ön plana çıktı. Bu dayanışma sayesinde sporcular hem şampiyonaya etkin şekilde hazırlandı hem de ilçeye 10 milli sporcu belgesi kazandırıldı. Alaşehirli milli sporcular şunlardır: Ahmet Emrem, Feriha Dilhuba Babıroğlu, Çınar Sarıkurt, Ali Akşit, Cennet Toklu, Pınar Akkoç, Hacernaz Kaya, Mehmet Yörük, Gülbeyaz Ayyıldız ve Ali Buğurcu.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDEN 10 GENÇ SPORCU, POLONYA’DA DÜZENLENEN 2026 FAI UZAY MODELLERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEREK TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ŞAMPİYONAYI 2 ALTIN, 4 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYAYLA TAMAMLAYAN SPORCULARA MİLLİ SPORCU BELGELERİ ANKARA’DA DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.