Alevlerin gölgesinde kalan traktör, son anda kurtulan sürücünün çağrısı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Karagedik Mahallesi’nden başlayıp Foça Mahallesi’ne kadar yayılan orman yangını sırasında bölgeye traktörüyle gidip söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan Abdullah Aydın, alevlerin arasında mahsur kaldı. Son anda kaçmayı başaran Aydın, traktörünün tamamen yandığını gördü ve hastanede tedavi altına alındı.

Olayın gelişimi:

Yangın ilk olarak Karagedik Mahallesi’nde başladı ve rüzgârın etkisiyle hızlı biçimde Foça Mahallesi yönüne doğru yayıldı. Aydın, yangını duyunca vakit kaybetmeden traktörüyle bölgeye gidip söndürme çalışmalarına katıldıklarını anlattı. Mezarlıkları kurtarmaya çalıştıkları sırada yangının aniden yön değiştirdiğini, alevlerin yukarıdan üzerlerine geldiğini belirtti.

Aydın, bölgedeki otların yaklaşık bir metre boyunda olduğunu ve görüşün duman nedeniyle neredeyse hiç olmadığını ifade etti. O anlarda alevlerin kendisini adeta kıstırdığını söyleyen Aydın, tek amacının canını kurtarmak olduğunu vurguladı: "Kaçmasaydım yanacaktım".

Mağduriyet ve talepler:

Yangın sırasında dumandan etkilenen Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendisine serum ve oksijen verildiğini aktaran Aydın, tedavisinin ardından bölgeye döndüğünde traktörünün tamamen yandığını gördüğünü söyledi. Aydın, traktörün yeni olduğunu; lastiklerini ve diğer parçalarını yeni aldığını belirterek maddi anlamda büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

Yangın anında bölgede oğlunun ve arkadaşlarının da bulunduğunu söyleyen Aydın, yaşadığı korku ve uğradığı maddi kayıp nedeniyle üzüntüsünü ifade etti ve devletten destek beklediğini kaydetti. Olayın başlangıç nedeni ve yangının seyri hakkında yetkililer tarafından yapılacak inceleme ve çalışmalarda sonuçların beklenmesi gerektiği bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için yangınla mücadele ekiplerinin koordinasyonunun, erken müdahale ve gerekli önlemlerin önemine dikkat çekiyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürerken, mahalle sakinlerinin ve çiftçilerin güvenliği öncelikli tutuluyor.

Yangına yardıma gitti, traktörü alevlerin arasında kaldı: "Kaçmasaydım yanacaktım"