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Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Yalova Kadıköy'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın, yaklaşık 10 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve müdahale:

Yalova'nın Kadıköy beldesinde, Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde saat 20.00 sıralarında yangın başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; içerideki mobilya ürünleri ve bulundurulan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler hızlı şekilde yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay yerine yaklaşık 10 itfaiye aracı yönlendirildi ve ekipler alevleri söndürme çalışmalarını yürüttü.

hasar, yaralanma ve sonrası çalışmalar:

İmalathanede yangının büyümesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayda can kaybı olmadığını bildirdi. Ekiplerin olay yerindeki soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor; çevredeki yapıların güvenliği için tedbirler alındı.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Yetkililer, araştırma tamamlanana kadar kesin bir değerlendirme yapılmayacağını belirtti ve benzer iş yerlerinde kimyasal madde kullanımına ilişkin güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yapıldı.

YALOVA’NIN KADIKÖY BELDESİNDE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN...

YALOVA’NIN KADIKÖY BELDESİNDE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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