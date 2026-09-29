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Ali Çamlı: Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyacak hedef şampiyonluk

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu; tribünlerin dönmesi, bilet kolaylığı ve adil hakem yönetimi istediğini belirtti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ali Çamlı: Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyacak hedef şampiyonluk

Başkanın hedefi: şampiyonluk

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TFF 1.Lig'de 8 haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan takımın sezonu şampiyon olarak bitirmeyi amaçladığını vurguladı. Çamlı, "Kayserispor bu şehrin incisi. Kayserispor olarak sezon başında bir hedef koyduk. Şampiyon olarak Süper Lig’e dönmek istiyoruz. Kulüp olarak da şahsım olarak da tek hedef şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda; Cenabı Hak nasip ederse amacıma ulaşmış olmanın gururu ile yürürüz. Rabbim nasip etmezse, boynumuzu büker yolumuza bakarız" dedi.

taraftardan destek çağrısı:

Başkan, taraftarların kulübe olan bağlılığını hatırlatarak tribünlerin geri dönmesinin önemine işaret etti. "Seyircimiz vefakar ve ama seyircimiz küskün. Bu da küme düştüğümüz için. Biraz da işin ekonomik boyutu var tabiki. Bunu da aşacağız. Bu sezon takımımız iyi oynuyor, maç kazanıyor ve şampiyonluğa gidiyor. Bundan sonraki haftalarda desteğin artacağına inanıyorum. Ama bilet fiyatları ile ilgili de onların talebi olması halinde hiç tereddütsüz yerine getiririz. Yeter ki tribünlerimiz dolsun, bir şölen havası olsun" ifadelerini kullandı. Başkan, bilet politikasında taraftar talepleri olursa esnek bir yaklaşım sergileyeceklerini söyledi.

hakemler hakkında sözleri:

Çamlı, daha önce yaptığı hakem açıklamalarının arkasında olduğunu belirterek adil idare talebini yineledi. "Hakemler hakkında yaptığım açıklamaların da arkasındayım. Biz buraya çim biçmeye gelmedik. Kayserispor’un hakkını savunmaya geldik. Ben eski kurdum. Sahada atılan adımların öne mi arkaya mı olduğunu hisseden, bilen birisiyim. Durduk yere cümle kuracak kadar boş adam değilim. Bütün hakemleri gerçekten çok seviyorum, ama bazı hakemler ile ilgili sıkıntılarım var. Hataya varım ama yanlışa asla. Yenilirsem yenileyim, her maçı yeneceğim diye bir kaide yok. Ama düdükler eşit çalınsın" diyerek hakem performansına ilişkin endişelerini dile getirdi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, BU SEZON İÇİN SARI KIRMIZILI TAKIMDA TEK HEDEFİN ŞAMPİYONLUK...

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, BU SEZON İÇİN SARI KIRMIZILI TAKIMDA TEK HEDEFİN ŞAMPİYONLUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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