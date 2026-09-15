Ali Fidan başkanlığında 2026 uyuşturucu raporu: operasyon, eğitim ve iş birliği gündemde

Toplantının amacı ve kapsamı:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında düzenlenen 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısında, raporda yer alan bulguların saha uygulamaları ile politik süreçlere yansıtılması amaçlandı. Toplantıda vaka verileri, risk alanları ve öncelikli müdahale sahaları ele alındı.

Operasyonlar ve koordinasyon:

Gündemde zehir tacirlerine yönelik yürütülen operasyonel faaliyetlerin etkinliği ve sürekliliği vardı. Birimler arası koordinasyon, istihbarat paylaşımı ve operasyon sonrası değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi talep edildi. Katılımcılar, sahadan gelen geri bildirimlerin raporla eşleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Eğitim, önleme ve uluslararası iş birliği:

Toplantıda eğitim programları, okul ve toplum temelli önleme çalışmaları ile bağımlılıkla mücadelede halk sağlığı yaklaşımı tartışıldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen verilerin paylaşımı ve ortak çalışma modellerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı, rapor bulgularının uygulamaya dönük aksiyon planlarına dönüştürülmesi ve kurumlar arası eşgüdümün artırılmasına yönelik önerilerin kaydedilmesiyle sona erdi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN BAŞKANLIĞINDA, 2026 TÜRKİYE UYUŞTURUCU RAPORU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.