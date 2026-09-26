Ali Tarakcı'nın bakan istifa iddiası tutuklama getirdi

Ali Tarakcı hakkında soruşturma ve tutuklama

Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımında bulunan Ali Tarakcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan işlemler sonucunda Tarakcı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

soruşturmanın seyri:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gerekli işlemler yapıldı ve dosya ilgili mercilere sevk edildi. Mahkeme sürecinde suçlamanın niteliği olarak "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" öne çıktı.

mahkeme kararı ve uygulama:

Sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince Tarakcı'nın tutuklanmasına karar verildi. Kararda suçun açıklık ve yaygınlık derecesi ile soruşturmanın yürütülmesine ilişkin değerlendirmeler etkili oldu. Tutuklama kararı sonrasında yetkili mercilerin izleme ve soruşturma süreçleri devam ediyor.

Olayda paylaşılan ifade, kamuoyunda tartışma yaratması üzerine yetkili makamların devreye girmesiyle soruşturma ve tutuklama sürecine dönüştü. Sürecin ilerleyen aşamalarında adli merciler tarafından yapılacak değerlendirmeler belirleyici olacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN "ÇOK ÖNEMLİ BİR BAKAN CUMA GÜNÜ İSTİFA EDECEK" PAYLAŞIMINDA BULUNAN ALİ TARAKCI, "YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI.