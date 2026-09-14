Ali Türkkan, Türkiye'ye ralli dalında ilk dünya şampiyonluğunu getirdi

Castrol Ford Team Türkiye dünya şampiyonluğuyla yeni bir sayfa açtı

Castrol Ford Team Türkiye, sezon boyunca sergilediği kararlı mücadeleyle Türk motor sporları tarihinde bir ilke imza attı. Ali Türkkan ve co-pilotu Bilge Ayan, sezon finali olan Şili Rallisinde Junior WRC klasmanında şampiyon olarak Türkiye'ye ralli branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Bu başarı, ekibin 1998'den bu yana uluslararası arenada sürdürdüğü birikimin zirveye ulaşmasının somut sonucu oldu.

şili rallisi'nde şampiyonluk nasıl geldi:

Şili Rallisi, değişken zeminleri, yoğun orman etapları ve sürpriz hava koşullarıyla öne çıkan zorlu bir etap parkuruydu. Yarış boyunca uygulanan stratejiye bağlı kalan ekip, ilk günü 5. sırada tamamladıktan sonra etap etap tempoyu artırdı ve rakipleri üzerinde baskı kurarak liderliğe yükseldi. Toplam 311,7 kilometrelik ve 16 özel etaplik parkurda sergilenen tutarlı sürüş ve etap zaferleri, sezon boyunca gösterilen istikrarın Şili'de meyvesini vermesini sağladı.

Sezon içinde bazı yarışlarda lider konumundayken yaşanan talihsizlikler nedeniyle yarış dışı kalan Ali Türkkan, bu aksiliklere rağmen hedefinden kopmadı ve sezon sonunda elde edilen zaferle Junior WRC'de şampiyon olan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti.

takımın yorumu ve başarıya yüklenen anlam:

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, ekibin başarısını kutlayarak Ali Türkkan ve Bilge Ayan'ı tebrik etti, Ford'un motorsporlarındaki mirasının bu sonuçla somutlaştığını vurguladı. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ise sezon boyunca ortaya konan mücadelenin sonunun dünya şampiyonluğuyla taçlandığını belirtti ve bu başarının Türk motor sporları için tarihi bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Takım Koçu Murat Bostancı ise sezon başından itibaren şampiyonluğa inanıldığını, Ali'nin nadir yeteneklerden biri olduğunu ve doğru ekip ve programla bu hedefe ulaşılacağının bilindiğini açıkladı. Bostancı, başarının yalnızca pilotun değil; mühendisinden mekanikerine kadar tüm ekibin ortak emeğinin ürünü olduğunu; bu zaferin arkasındaki uzun soluklu çalışmanın bir karşılığı olduğunu vurguladı.

Takımın yaklaşık 30 yıllık uluslararası birikimi, Ali Türkkan yönetiminde tarihi bir zirveye ulaştı. Sezon içinde Acropolis Rallisi'nde yaşanan talihsiz kazanın ardından tedavisi devam eden Oytun Albayrak yerine mücadeleye dahil olan Bilge Ayan ile ekip, dayanıklılık ve uyum göstererek şampiyonluğa yürüdü.

Sezon boyunca Hırvatistan ve Portekiz yarışlarında alınan birincilikler de şampiyonluk iddiasını güçlendirmişti; bu yarışların ardından Şili'deki performans, sezonu taçlandırdı. Ayrıca takım ve pilotun 2025 WRC programında Acropolis Rallisi'ni birinci tamamlayarak Türkiye'ye etap birinciliği getirme başarısı da sezonun başarı grafiğini çiziyor.

Bu tarihi başarı, hem Castrol Ford Team Türkiye'nin hem de Türk motor sporlarının dünya sahnesindeki konumunu güçlendirirken, önümüzdeki dönemde genç sporcular için de önemli bir referans noktası oldu. Takım yetkilileri bu şampiyonluğu bir son değil, yeni hedeflere giden başlangıç olarak tanımlıyor; arkasından gelen genç jenerasyonun daha büyük başarılara imza atmasını bekliyorlar.

Sonuç olarak, Ali Türkkan ve ekibinin Şili'de elde ettiği Junior WRC şampiyonluğu; yılların birikimi, sezon boyunca gösterilen kararlılık ve takım ruhunun birleştiği bir an olarak Türk motor sporları tarihine geçti.

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI’NDA SEZON BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ MÜCADELEYLE TÜRKİYE’YE RALLİ BRANŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIRDI.