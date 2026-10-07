Aliağa belediyesi teşkilatında kapsamlı dönüşüm: sosyal hizmetten kent bilgi sistemlerine yeni yapılanma

Meclis kararıyla yeni teşkilat yürürlüğe kondu

Aliağa Belediyesi'nin kurumsal yapısında yapılan bir dizi değişiklik, belediye meclisinin ekim ayı olağan toplantısında karara bağlandı. Toplantının birinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi ve yeni düzenlemeler oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar kapsamında belediyenin hizmet alanlarında hem yeni müdürlükler kuruldu hem de bazı müdürlüklerin görevleri yeniden dağıtıldı. Düzenlemeler, belediye hizmetlerinin daha odaklı ve entegre yürütülmesini amaçlıyor.

yeni müdürlükler ve görev alanları:

Meclis kararıyla kurulan Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin sosyal destek, evde bakım, hasta nakil ve refakat hizmetleri gibi faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Belediye tarafından sürdürülen 'Milletin Ekibi' çalışmaları yeni müdürlüğün temel çalışma alanları arasında yer alacak.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ise Aliağa’nın kırsal mahalleleri ve tarımsal üretimine yönelik hizmetleri yönetecek. Zeytin, üzüm, buğday üretimi, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık gibi yerel tarımsal faaliyetlere destek ile ata tohumlarının korunması yeni müdürlüğün görevleri arasında sayıldı.

Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü kent tarihinin araştırılması, korunması ve tanıtımını üstlenecek; Aliağa Kent Kitaplığı yayınları, Aliağa Ansiklopedisi hazırlıkları ve planlanan müze ile anı evi projeleri bu yapının çalışma sahasına dahil edildi.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü kent estetiği, meydanlar, kıyılar ve kamusal alanlara ilişkin kentsel tasarım projelerini ve Aliağa Planlama Ajansı benzeri çalışmaların yürütülmesini sağlayacak birimler arasında yer aldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü ise adı ve görev alanı değiştirilerek Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğüne dönüştürüldü; kent bilgi sistemleri, şehir verilerinin yönetimi ve dijital belediyecilik uygulamaları öncelikli çalışma konuları oldu.

kapatılan müdürlükler ve görevlerin yeniden dağılımı:

Düzenleme kapsamında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile AR-GE Müdürlüğünin faaliyetlerine son verildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevleri Fen İşleri Müdürlüğüne, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü görevleri ise Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek şekilde yeniden düzenlendi.

Bu sayede bazı hizmetler mevcut müdürlükler altında toplanırken, sosyal hizmetler, tarım, kent tarihi ve kentsel tasarım gibi alanlar müstakil müdürlükler aracılığıyla sürdürülmüş olacak.

başkanın açıklamaları ve bütçe süreci:

Mecliste gündeme gelen, eylül ayı başında yaşanan üst yönetim istifa süreciyle ilgili olarak Başkan Serkan Acar, çalışma arkadaşlarının istifalarını aralarındaki güvenin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Acar, toplantıda şunları söyledi: "Biz bir aileyiz. Bunu bilin. Bugün hangi belediyede bir başkan ‘İstifanızı verin’ dediğinde tüm ekip istifasını verir? ... Bu arkadaşlarımız da ‘Evet, seninleyiz’ dediler. Bu bir güvendir. Olay budur. Ben hepsiyle gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum."

Başkan Acar ayrıca, "Müdür arkadaşlarımız bize güvenerek hiçbir şey düşünmeden istifalarını sundular. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca 2027 yılı bütçesi ele alındı ve ayrıntılı görüşme için Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe, ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde, cuma günü meclisin gündemine getirilecek.

MECLİS TOPLANTISI BİRİNCİ BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.