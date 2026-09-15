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Aliağa Petkimspor, Karşıyaka önünde hazırlık sınavını kazandı

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki hazırlık maçında Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 86-79 mağlup ederek sezon öncesi güven verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa Petkimspor, Karşıyaka önünde hazırlık sınavını kazandı

maçın özeti:

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçında Aliağa Petkimspor, Karşıyaka Basketbol'u kapalı kapılar ardından 86-79 ile mağlup etti. Karşılaşma, her iki takımın da sezon öncesi kadro düzenlemelerini ve oyun ritmini sınadığı bir prova niteliğindeydi.

periyotlar ve maçın gidişatı:

Maça iyi başlayan konuk ekip ilk çeyreği 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 47-34 üstün girdi. Üçüncü periyotta Karşıyaka'nın etkili oyununa rağmen konuk ekip son çeyreğe 65-56 önde girdi ve dördüncü çeyrekteki disiplinli oyunu sayesinde mücadeleyi kopardı.

skorerler ve öne çıkan oyuncular:

Karşıyaka'da maçın en skorer ismi Briante Weber olurken, Weber toplam 17 sayıyla takımı için öne çıktı. Aliağa Petkimspor cephesinde ise Khyri Thomas ve Keandre Cook, maçta eşit olarak 16şar sayı kaydederek galibiyette kilit rol oynadılar.

Hazırlık maçı formatı, iki takım için de saha içi uyum ve oyuncu rollerine dair önemli işaretler verdi; Aliağa Petkimspor'un ikinci çeyrekte kurduğu tempo ve son çeyrekteki savunma direnci galibiyetin belirleyici unsurları oldu. Karşıyaka ise özellikle üçüncü periyotta toparlanma sinyalleri verse de skoru çeviremedi.

Karşılaşma taraftara kapalı oynandı ve her iki ekip de sezon öncesi hazırlıklarını benzer maçlarla sürdürecek.

ALİAĞA PETKİMSPOR, HAZIRLIK MAÇINDA KARŞIYAKA’YI MAĞLUP ETTİ

ALİAĞA PETKİMSPOR, HAZIRLIK MAÇINDA KARŞIYAKA’YI MAĞLUP ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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