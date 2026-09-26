Aliağa Petkimspor sezona galibiyetle başladı

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-81 mağlup etti. Karşılaşma Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynandı; hakemler Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin ve Uğur Akyıldız olarak görev yaptı.

periyotlar ve skor akışı:

1. Periyot: 25-24 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 47-45 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 70-66 (Aliağa Petkimspor lehine)

Maç skoru: Aliağa Petkimspor 85 - Yukatel Denizli 81, karşılaşma baştan sona dengeli bir mücadele şeklinde sürdü ve Aliağa son bölümde üstünlüğünü korudu.

öne çıkan oyuncular ve kadrolar:

Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 4, Horton 10, Abmas 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthoff, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 6, Hanlan 16. Başantrenör: Orhun Ene.

Yukatel Denizli: Ivey 10, Dunn 6, Pecarski 13, Bailey 17, Erten Gazi 7, Meeks 15, Egemen Güven 9, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 4. Başantrenör: Zafer Aktaş.

Aliağa Petkimspor, maç boyunca periyotlarda önde kalıp kritik anlarda isabetli hücumlar bularak sezona galibiyetle başladı; bireysel skor katkıları maçın belirleyici unsurları oldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, SAHASINDA YUKATEL DENİZLİ BASKET'İ 85-81 MAĞLUP ETTİ.