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Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Türkiye Sigorta BSL 3. haftasında Aliağa Belediyesi ENKA'da oynanan maçta Körfez Basket, Aliağa Petkimspor'u 91-90 yenerek 3. haftada galip geldi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:33

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Körfez Basket’e 91-90 mağlup oldu. Maç Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynandı ve hakem üçlüsü Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ile Özge Şentürk Bayraktar’dan oluştu.

maçın akışı:

Karşılaşmanın ilk periyodunu Körfez Basket 26-20 önde kapattı; devre 40-38 Körfez üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü periyotta Aliağa Petkimspor toparlanarak skoru 69-59 lehine çevirdi, ancak son periyotta Körfez Basket aldığı sonuçla maçı 91-90 kazandı.

oyuncular ve katkılar:

Aliağa Petkimspor kadrosunda öne çıkan isimler arasında Thomas 26 ve Cook 23 bulunurken, Yiğit Onan 17 sayı ile önemli bir katkı verdi. Takımdaki diğer skor dağılımı şu şekilde kayıtlara geçti: Horton, Abmas 10, Tibet Görener, Uthoff 2, Thomas Akyazılı, Pasecniks 3, Hanlan 8, Ozan Yılmaz 1.

Körfez Basket cephesinde ise Cluff 23, Buie 16, Davis 14, Mitchell 13 ve Danuseviius 13 sayılarla takımın skor yükünü taşıdı. Diğer oyuncular arasında Altan Çamoğlu 2, Reese 8, Barna 2 ve Mert Akay ile Berk Can Akın yer aldı.

Her iki takımın başantrenörleri maçta takımlarını yönetti: Aliağa Petkimspor’da Orhun Ene, Körfez Basket’te Serhan Kavun.

Hakemler: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar.

Maç boyunca kayda geçen beş faul durumları arasında Cook (Aliağa Petkimspor) ve Davis (Körfez Basket) beşer faulle yer aldı.

Karşılaşma, her iki takımın da hücumda zaman zaman üstünlük kurduğu, sonuca kadar çekişmenin sürdüğü bir maç olarak kayıtlara geçti. Körfez Basket bu sonuçla sahadan 91-90 galip ayrıldı.

BASKETBOL SÜPER LİGİ: ALİAĞA PETKİMSPOR: 90 - BİOTEKNO KÖRFEZ BASKET: 91

BASKETBOL SÜPER LİGİ: ALİAĞA PETKİMSPOR: 90 - BİOTEKNO KÖRFEZ BASKET: 91

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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