Aliağa Petkimspor yeni rota çiziyor: Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı

ayrılık resmen açıklandı:
Aliağa Petkimspor, sezon başında kadrosuna kattığı Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
oyuncunun sahadaki verileri:
33 yaşındaki uzun forvet Jarrod Uthoff, bu sezon ligde forma giydiği 6 karşılaşmada 3,5 sayı ve 3,5 ribaund ortalaması tutturdu.
kulübün kararı ve olası etkileri:
Ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtilirken, kulübün resmi ifadesinde oyuncuya teşekkür edildi. Sezon içinde yapılan bu tür kadro değişiklikleri takımın rotasyonunu ve maç planlamasını doğrudan etkileyebilir; Aliağa Petkimspor'un ilerleyen haftalarda nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.
ALİAĞA PETKİMSPOR, ABD’Lİ OYUNCU JARROD UTHOFF İLE YOLLARINI AYIRDI
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