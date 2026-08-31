aliağa sanat günleri ağustosu bir şölen gibi doldurdu

3. Aliağa Sanat Günleri bir ay boyunca sürdü

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Aliağa Sanat Günleri, 1-30 Ağustos tarihleri arasında kent merkezinde ve Ulaş Bayam Sahnesi'nde gerçekleşen etkinliklerle sanatseverlere dolu dolu bir program sundu. Tiyatrodan konserlere, çocuk gösterilerinden kortej yürüyüşüne kadar uzanan etkinlik takvimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla tamamlandı.

Sahne programı ve tiyatro:

Festivalin tiyatro ayağı, Ulaş Bayam Sahnesi ev sahipliğinde açıldı. Program, Alper Kul’un tek kişilik oyunu "Çok Tatlı Bi Hikaye" ile start aldı; devamında "Alevli Günler", "Mutlu Aile Tablosu" ve yoğun ilgi gören "Kirli Sepeti" oyunları sahnelendi. "Kirli Sepeti", seyirci talebi doğrultusunda iki ayrı gösterimle izleyiciyle buluştu. Festivalin dikkat çeken anlarından biri ise ünlü oyuncu Şafak Sezer'in, 20 yıllık aranın ardından döndüğü "Karanlıkta Kumpas" oyununun ilk gösteriminin Aliağa’da gerçekleştirilmesiydi.

Çocuk etkinlikleri ve atölyeler:

Organizasyon çocuklara yönelik zengin bir içerik sundu. "The Illusionist", "Mahşer-i Cümbüş Çocuk" ve "Sihirli Kütüphane" gibi gösteriler minikleri tiyatro, illüzyon ve müzikle buluşturdu. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Çocuk Tiyatrosu öğrencileri ise "Hanegiller 2 Tadı Tuzu Kaçıklar" adlı oyunla ailelere keyifli anlar yaşattı; çocuk programı "La La La Fontaine Müzikali" ile noktalandı.

Müzik geceleri ve final:

Yaz konserleri kapsamında Türkiye’nin sevilen isimleri Aliağa’da sahne aldı. Buray, Ebru Yaşar ve Göksel birbirinden popüler şarkılarını ilçe halkı için seslendirerek yaz akşamlarına renk kattı. Etkinliklerin sonunda düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından sahneye çıkan Özcan Deniz, 30 Ağustos akşamı verdiği konserle Sanat Günleri’ne görkemli bir final yaptırdı.

Festival boyunca salonlar ve meydanlar dolup taşarken, programın kentte yarattığı hareketlilik dikkat çekti. Yerel izleyici ilgisi ve farklı kuşaklardan katılım, organizasyonun hedeflediği kapsayıcılık ve süreklilik mesajını güçlendirdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, final konuşmasında bir ay boyunca etkinlikleri takip eden ve sanatın yanında duran Aliağalılara teşekkür etti. Başkan Acar, vatandaşların gösterdiği yoğun ilginin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı ve Sanat Günleri'nin gelecek yıllarda da büyüyerek devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

"ALEVLİ GÜNLER" OYUNUYLA TİYATROSEVERLERİ SELAMLAYAN PROGRAM, İLERLEYEN GÜNLERDE "MUTLU AİLE TABLOSU" VE "KİRLİ SEPETİ" OYUNLARIYLA DEVAM ETTİ.