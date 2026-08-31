Dolar 48,2531 +0,05%
Euro 56,0749 +0,37%
Bist 14.357,07 -1,94%
Altın Gram 6.955,89 -1,02%
EUR/USD 1,1616 +0,24%
Brent Petrol 88,26 +2,48%
--°

aliağa sanat günleri ağustosu bir şölen gibi doldurdu

1-30 Ağustos'ta gerçekleşen 3. Aliağa Sanat Günleri, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve konserlerle binlerce izleyiciyle 30 Ağustos'ta coşkulu final yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

aliağa sanat günleri ağustosu bir şölen gibi doldurdu

3. Aliağa Sanat Günleri bir ay boyunca sürdü

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Aliağa Sanat Günleri, 1-30 Ağustos tarihleri arasında kent merkezinde ve Ulaş Bayam Sahnesi'nde gerçekleşen etkinliklerle sanatseverlere dolu dolu bir program sundu. Tiyatrodan konserlere, çocuk gösterilerinden kortej yürüyüşüne kadar uzanan etkinlik takvimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla tamamlandı.

Sahne programı ve tiyatro:

Festivalin tiyatro ayağı, Ulaş Bayam Sahnesi ev sahipliğinde açıldı. Program, Alper Kul’un tek kişilik oyunu "Çok Tatlı Bi Hikaye" ile start aldı; devamında "Alevli Günler", "Mutlu Aile Tablosu" ve yoğun ilgi gören "Kirli Sepeti" oyunları sahnelendi. "Kirli Sepeti", seyirci talebi doğrultusunda iki ayrı gösterimle izleyiciyle buluştu. Festivalin dikkat çeken anlarından biri ise ünlü oyuncu Şafak Sezer'in, 20 yıllık aranın ardından döndüğü "Karanlıkta Kumpas" oyununun ilk gösteriminin Aliağa’da gerçekleştirilmesiydi.

Çocuk etkinlikleri ve atölyeler:

Organizasyon çocuklara yönelik zengin bir içerik sundu. "The Illusionist", "Mahşer-i Cümbüş Çocuk" ve "Sihirli Kütüphane" gibi gösteriler minikleri tiyatro, illüzyon ve müzikle buluşturdu. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Çocuk Tiyatrosu öğrencileri ise "Hanegiller 2 Tadı Tuzu Kaçıklar" adlı oyunla ailelere keyifli anlar yaşattı; çocuk programı "La La La Fontaine Müzikali" ile noktalandı.

Müzik geceleri ve final:

Yaz konserleri kapsamında Türkiye’nin sevilen isimleri Aliağa’da sahne aldı. Buray, Ebru Yaşar ve Göksel birbirinden popüler şarkılarını ilçe halkı için seslendirerek yaz akşamlarına renk kattı. Etkinliklerin sonunda düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından sahneye çıkan Özcan Deniz, 30 Ağustos akşamı verdiği konserle Sanat Günleri’ne görkemli bir final yaptırdı.

Festival boyunca salonlar ve meydanlar dolup taşarken, programın kentte yarattığı hareketlilik dikkat çekti. Yerel izleyici ilgisi ve farklı kuşaklardan katılım, organizasyonun hedeflediği kapsayıcılık ve süreklilik mesajını güçlendirdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, final konuşmasında bir ay boyunca etkinlikleri takip eden ve sanatın yanında duran Aliağalılara teşekkür etti. Başkan Acar, vatandaşların gösterdiği yoğun ilginin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı ve Sanat Günleri'nin gelecek yıllarda da büyüyerek devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

&quot;ALEVLİ GÜNLER&quot; OYUNUYLA TİYATROSEVERLERİ SELAMLAYAN PROGRAM, İLERLEYEN GÜNLERDE &quot;MUTLU AİLE...

"ALEVLİ GÜNLER" OYUNUYLA TİYATROSEVERLERİ SELAMLAYAN PROGRAM, İLERLEYEN GÜNLERDE "MUTLU AİLE TABLOSU" VE "KİRLİ SEPETİ" OYUNLARIYLA DEVAM ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Acıpayam kanyonunda zafer ruhu: DEBAK'ten 75 metrede dev Türk bayrağı gösterisi
images

Ordu'dan Kurul Kalesi için UNESCO hedefi
images

Porsuk boyunca beş gün: Eskişehir uluslararası festivale hazırlanıyor
images

Elazığ’ta yaz akşamları konser, tiyatro ve etkinliklerle dolu dolu geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Akdeniz Mahallesi'ne yeni pazar alanı: erişim kolaylığı ve yoğunluk azaltma hedefleniyor

Kıyılarda yeni umut: Kastamonu balıkçıları sezona 'vira bismillah' dedi

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı