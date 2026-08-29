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Aliağa sanat günleri'nde interaktif gerilim sahne aldı: Karanlıkta Kumpas seyirciyi oyuna dahil etti

Karanlıkta Kumpas, Aliağa Sanat Günleri'nde prömiyer yaptı; Şafak Sezer'in 20 yıl sonra dönüşünü simgeleyen interaktif oyun seyirciden yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aliağa sanat günleri'nde interaktif gerilim sahne aldı: Karanlıkta Kumpas seyirciyi oyuna dahil etti

Aliağa'da sahne alan interaktif prömiyer

Aliağa Sanat Günleri kapsamında sahnelenen Karanlıkta Kumpas, festivalin üçüncü yılında izleyicilerle buluştu. Oyun, Şafak Sezer’in 20 yıl sonra tiyatroya dönüşünü simgelemesi ve interaktif kurgusuyla dikkat çekti; Aliağalı tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte oyunun ilk gösteriminin Aliağa’da yapılması, festival programına ayrı bir vurgu kattı. Sahne ile izleyici arasındaki sınırları kaldıran anlatım, katılımcılara klasik tiyatrodan farklı bir deneyim sundu.

Oyun kurgusu ve oyuncu kadrosu:

Ali Erkan Ersezer'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunda; Şafak Sezer, Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış, Deniz Oral, Ömür Arpacı ve Bensu Begoviç rol aldı. Hikâye, şiddetli bir kar fırtınası sırasında izole bir çiftlik evinde yaşanan bir cinayet etrafında gelişiyor. Oyun, izleyicileri şüphelileri sorgulamaya ve ipuçlarını değerlendirmeye davet ederek, soruşturmanın çözümüne katılmalarını sağlıyor.

Başkanın değerlendirmesi ve festivalin kapanışı:

Gösterinin sonunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar sahneye çıkarak oyunculara teşekkür çiçeği takdim etti. Acar, "Bugün hep birlikte özel bir gece geçirdik. Çok kıymetli sanatçımız Şafak Sezer, 20 yıl sonra tiyatro sahnesine döndü. Bu geri dönüş oyununun prömiyerini de Aliağa’mızda bizlerle paylaştı. Biz tiyatro günlerimize noktayı koyduk ama bu oyun yeni yola çıktı. Çok kıymetli sanatçılarımıza ve ASEV ekibimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de her oyunda salonu dolduran siz değerli sanatseverlere" dedi.

Aliağa Sanat Günleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek büyük final programıyla sona erecek. Kortej yürüyüşü ve konserin yer alacağı gecede, saat 21.00'de Özcan Deniz Aliağalılarla buluşacak.

&quot;KARANLIKTA KUMPAS&quot;, İNTERAKTİF YAPISIYLA ALİAĞALI TİYATROSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

"KARANLIKTA KUMPAS", İNTERAKTİF YAPISIYLA ALİAĞALI TİYATROSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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