Aliağa'da 525 objeden oluşan tarihi koleksiyon ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda toplam 525 parça eser ele geçirilerek koruma altına alındı.

Ele geçirilen eserlerin dönemi ve türü:

Operasyonda Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzük, ok ucu ve sapan taşından oluşan 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait 226 sikke, Antik Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ile dini ritüellerde kullanılan insan tasvirli 5 figür ele geçirildi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen eserler koruma altına alınırken, soruşturma kapsamında yürütülen işlemler Adli Makamlar tarafından sürdürülüyor.

İzmir’de 525 tarihi eser ele geçirildi