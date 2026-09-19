Aliağa'da gaziler gururla anıldı

Aliağa'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

İzmir'in Aliağa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Aliağa Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen törenle anıldı. Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, gaziler ve yakınları, şehit aileleri, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıt önünde çelenk sunumu:

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu ve programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Faruk Seçgin yaptı.

Seçgin, 19 Eylül'ün tarihsel kökenine değinerek 19 Eylül 1921 tarihli TBMM kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanının verildiğini hatırlattı. Konuşmasında gaziliğin sadece bir unvan olmadığını vurgulayan Seçgin, gaziliğin "vatan için bedel ödemek, gerektiğinde canını feda etmek ve bayrağı korumak" anlamını taşıdığını belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Öğrencilerden anlamlı sunumlar:

Programda Atatürk Ortaokulu öğrencileri de yer aldı. Öğrencilerden Halil Alakuşak, TBMM tutanaklarını okuyarak Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik rütbesinin veriliş sürecini aktardı. Kıvanç Kırmızılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM ve Türk ordusuna yönelik teşekkür mesajını seslendirirken, Yağmur Şimşek "Ya Şehit Ol, Ya Gazi" adlı şiiri ile salonda duygulu anlar yaşattı.

Tören, katılımcıların Aliağa Kabristanlığı'ndaki şehitliğin ziyaret edilmesi ve öğle namazı öncesinde Çarşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okunmasıyla son buldu. Etkinlik boyunca gazilere sağlık ve mutluluk temennileri ilemin edildi.

ALİAĞA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI