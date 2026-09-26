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Aliağa'da hedef yükseliyor: Orhun Ene basketbol seviyesini vurguladı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Yukatel Denizli'yi 85-81 mağlup etti; Orhun Ene, 'basketbol kalitesini yükselteceğiz' dedi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa'da hedef yükseliyor: Orhun Ene basketbol seviyesini vurguladı

Aliağa Petkimspor sezona galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Denizli’yı 85-81 mağlup etti. Maçın ardından başantrenör Orhun Ene takımı ve oyunun genel kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

maçın kırılma anları:

Ene, karşılaşmanın ikinci yarısında takımın daha iyi organize olması gerektiğini belirtti ve rakibin sahadaki mücadelesini takdir etti. "Maçın ikinci yarısında daha iyi organize olmamız lazımdı. İyi mücadele ettik. Zor bir maç oldu. Yukatel Denizli’yi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Saha içindeki atmosferi ve basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" sözleriyle eksiklere ve takımın hedeflerine dikkat çekti.

gelecek hedefi:

Ene, açıklamasında saha içindeki atmosfer ve oyun kalitesine önem vererek lig boyunca bu seviyeyi yukarı taşımayı amaçladıklarını vurguladı. Aliağa Petkimspor'un bu başlangıcı, teknik ekip ve oyuncular için ileriye dönük bir eşik olarak değerlendiriliyor.

ALİAĞA PETKİMSPOR BAŞANTRENÖRÜ ORHUN ENE, &quot;BASKETBOL KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ&quot;...

ALİAĞA PETKİMSPOR BAŞANTRENÖRÜ ORHUN ENE, "BASKETBOL KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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