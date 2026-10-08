Aliağa'da kaçış planı bozuldu: 10 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

operasyonun seyri:

İzmir’in Aliağa ilçesinde görevli jandarma ekipleri, 2 Ekim tarihinde cezaevi firarisi S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin olası kaçış istikametlerini ve bağlantılarını takip ederek aynı gün operasyon düzenledi.

Yapılan planlama ve saha çalışması sonucunda ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun hazırlık ve uygulama sürecinde istihbaratın izlenmesi ve hızlı müdahale ön plana çıktı.

şüpheli ve adli süreç:

Gözaltına alınan kişinin kimliği S.D. olarak tespit edildi. Detaylı sorgulama ve incelemeler sırasında S.D.'nin hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası