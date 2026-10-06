Aliağa'da katı atık tesisine düzenlenen operasyonda 10,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aliağa'da kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir katı atık tesisinde arama yaptı. Yapılan çalışmanın hedefi, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretinin önlenmesiydi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplere ait aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olarak değerlendirilen toplam 10,1 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin atık yağ ve karışımlı akaryakıt sınıfında olduğu bildirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve benzer kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini aktardı.

KATI ATIK TESİSİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 600 BİN TL OLAN 10,1 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ.