Aliağa'da muammer sarıkaya'nın golüyle menemen engellendi

maç özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Aliağa FK, Menemen FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 59. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti. Maçın akışını etkileyen bir diğer önemli an ise Menemen FK'dan Eren Fansa'nın 38. dakikada gördüğü kırmızı kart oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Aliağaspor FK: Halil Yeral, Harun Kaya (Eren Tunalı dk. 64), Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan (Adnan Aktaş dk. 90), Ahmet Metin Arslan (Okan Derici dk. 75), Sercan Demirkıran, İzzet Furkan Malak, Hamza Gür (Batuhan Artarslan dk. 76), Muammer Sarıkaya, Emrehan Gedikli (Tahir Babaoğlu dk. 64).

Menemen FK: Mehmet Emin Sapancı, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Göktürk Efe Görgün, Eren Fansa, Eyüp Poyraz, Mustafa Can Birol, Alican Özfesli (Erkan Gövercin dk. 73), Yiğit Kerem (Berkant Kök dk. 82), Selim Sönmez (Burak İngenç dk. 60), Fırat Arslan (Musa Kaan Pehlivan dk. 82), Doğukan Emeksiz (Ömer Ökte dk. 73).

kartlar, hakemler ve kritik anlar:

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Tayfun Sarı, Ahmet Oğuz Yılmaz, Bedirhan Soydemir.

Gol: Muammer Sarıkaya (dk. 59) (Aliağa FK).

Kırmızı kart: Eren Fansa (dk. 38) (Menemen FK).

Sarı kartlar maç içinde her iki takım için de oyunun temposunu etkiledi: İzzet Malak, Caner Cavlan, Sergen Piçinciol, Emrehan Gedikli (Aliağa FK) ile Eren Fansa, Fırat Arslan, Göktürk Efe Görgün, Yiğit Kerem (Menemen FK) sarı kart gördü.

Maç, Menemen FK'nın eksik kalmasının ardından Aliağa'nın kontrollü bir oyun ve tek golle üç puanı almasıyla sonuçlandı. Her iki takımın teknik ekipleri ve oyuncuları, haftayı öncesi ve sonrası planları doğrultusunda lig mücadelesine odaklanacak.

TFF 2. LİG: ALİAĞA FK 1 MENEMEN FK:0