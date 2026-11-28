maç özeti

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta karşılaşmasında Aliağa FK, konuk ekip GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri Hamza Gür (dk. 32), Okan Derici (dk. 62) ve Altar Han Hidayetoğlu (dk. 88) kaydetti. Maç boyunca disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonlarıyla dikkat çeken Aliağa, skoru kontrol ederek sahadan farklı galip ayrıldı.

maçın öne çıkanları:

Aliağa'nın ilk golü 32. dakikada Hamza Gür'den geldi. İlk yarıda öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergileyerek Okan Derici ile farkı ikiye çıkardı (dk. 62). Maçın son anlarında Altar Han Hidayetoğlu'nun (dk. 88) golü maçın skorunu belirledi ve Aliağa taraftarlarına rahat bir galibiyet seviyesi sundu. Karşılaşmada hakem triosu Adnan Deniz Kayatepe, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu görev yaptı.

kadrolar ve değişiklikler:

Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Caner Cavlan, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan (Batuhan Artarslan dk. 81), Okan Derici (Altar Han Hidayetoğlu dk. 81), Hamza Gür (Tahir Babaoğlu dk. 71), Muammer Sarıkaya, Furkan Yöntem (Yiğit Bayındır dk. 68), Mustafa Yıldırım (Berkay Topdemir dk. 81).

GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Ahmet Yazar (Oğuz Duman dk. 46), Necati Bilgiç (Ögeday Hadi Uyanık dk. 89), Kerim Temizkan, Mert Çalışkan, Niyazi Kılıç (Yasin Hızar dk. 89), Ahmethan Köse.

Goller: Hamza Gür (dk. 32), Okan Derici (dk. 62), Altar Han Hidayetoğlu (dk. 88) — Aliağa FK.

Sarı kartlar: Kerim Temizkan (GMG Kastamonuspor).

Stat: Aliağa Atatürk.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 14. HAFTASINDA ALİAĞA FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GMG KASTAMONUSPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.