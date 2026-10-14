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Alibey deresi taşkını sonrası Bolluca'da cadde ve okul bahçesi sular altında kaldı

Meteoroloji uyarılarının ardından Alibey Deresi taşınca Bolluca'da Milli Egemenlik Caddesi kapandı, Boğazköy İlkokulu bahçesi sular altında kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:08

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Alibey deresi taşkını sonrası Bolluca'da cadde ve okul bahçesi sular altında kaldı

Alibey deresi taşkını Bolluca'da etkili oldu

olayın gelişimi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından megakent İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi tamamen trafiğe kapandı; bölgedeki ulaşım olumsuz etkilendi.

müdahale ve durum:

Taşkının vurduğu noktalardan biri de eğitim kurumları oldu. Boğazköy İlkokulu bahçesi ve okul çevresi suyla doldu, okul sahasında su baskını gözlendi. Olay anında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Arnavutköy belediyesi ve ilgili ekipler, suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı. Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaya ve meteoroloji uyarılarını takip etmeye çağırdı.

ARNAVUTKÖY&#039;DE ALİBEY DERESİ’NİN TAŞMASIYLA BOĞAZKÖY İLKOKULU BAHÇESİ SULAR ALTINDA...

ARNAVUTKÖY'DE ALİBEY DERESİ’NİN TAŞMASIYLA BOĞAZKÖY İLKOKULU BAHÇESİ SULAR ALTINDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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