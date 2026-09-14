Alibeyköy'de iddia edilen alkollü sürücünün aracı üç katlı binadan bahçeye düştü

olayın ayrıntıları:

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan binanın 3. katına çarptı. Çarpma sonrası araç yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü.

müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesini güvenlik bantlarıyla çevirirken, itfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkarma çalışması yürüttü. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi takiben yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

soruşturma ve kurtarma çabaları:

Kazada yaralandığı tespit edilen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bahçeye düşen otomobilin çıkarılması için ekipler çalışmalar başlattı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

EYÜPSULTAN'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BİNAYA ÇARPTI BAHÇEYE UÇTU: 2 YARALI