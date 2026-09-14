Dolar 48,6173 +0,13%
Euro 56,1945 -0,22%
Bist 14.317,20 -1,04%
Altın Gram 6.763,61 -1,86%
EUR/USD 1,1554 -0,40%
Brent Petrol 108,39 +3,61%
--°

Alibeyköy'de iddia edilen alkollü sürücünün aracı üç katlı binadan bahçeye düştü

Eyüpsultan Alibeyköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün aracı binanın 3. katına çarpıp yaklaşık 15 metre bahçeye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 02:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Alibeyköy'de iddia edilen alkollü sürücünün aracı üç katlı binadan bahçeye düştü

olayın ayrıntıları:

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan binanın 3. katına çarptı. Çarpma sonrası araç yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü.

müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesini güvenlik bantlarıyla çevirirken, itfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkarma çalışması yürüttü. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi takiben yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

soruşturma ve kurtarma çabaları:

Kazada yaralandığı tespit edilen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bahçeye düşen otomobilin çıkarılması için ekipler çalışmalar başlattı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

EYÜPSULTAN&#039;DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BİNAYA ÇARPTI BAHÇEYE UÇTU: 2 YARALI

EYÜPSULTAN'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BİNAYA ÇARPTI BAHÇEYE UÇTU: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da çok illi soruşturmada eş zamanlı baskınlar: 26 kişi gözaltında
images

Alibeyköy'de 3. kattan bahçeye düşen otomobil vinçle kaldırıldı
images

Keşan'da beyaz kağıda sarılı tütünle yakalanan şüpheli gözaltında
images

Malatya'da iz takip sonrası büyük uyuşturucu baskını: 10 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bartın'da çok illi soruşturmada eş zamanlı baskınlar: 26 kişi gözaltında

Yetim Vakfı Adıyaman’da çocuklara umut çantaları dağıttı

Alibeyköy'de 3. kattan bahçeye düşen otomobil vinçle kaldırıldı

Keşan'da beyaz kağıda sarılı tütünle yakalanan şüpheli gözaltında

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi