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Alım fiyatı üreticiyi TMO'ya yönlendirdi

Ordu'da TMO'nun 50 randıman kabuklu fındık için açıkladığı 250 lira fiyatı, serbest piyasadaki 180 liraya göre üreticileri kuruma yönlendirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alım fiyatı üreticiyi TMO'ya yönlendirdi

TMO alımları üreticiyi kuruma yönlendirdi

Ordu'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındığın yaklaşık 180 lira seviyesinden işlem gördüğü ortamda, TMO'nun aynı randıman için açıkladığı 250 lira fiyatı üreticilerin kuruma yönelmesine neden oldu.

Alım süreci ve ölçümler:

Hasadını tamamlayan üreticiler, günler öncesinden aldıkları sıra doğrultusunda Ordu'nun farklı noktalarındaki TMO alım depolarına geliyor. Alım öncesinde fındıkların kalite ve randıman ölçümleri yapılıyor; belirlenen randımana göre fiyatlandırma gerçekleştiriliyor ve ödemeler üreticilerin banka hesaplarına yatırılıyor. TMO, randımanı yüksek ürünler için ayrıca ek fiyat farkı uyguluyor.

Fiyat farkı ve üretici tercihi:

Serbest piyasa ile TMO arasındaki fiyat farkı yaklaşık 70-80 lira seviyelerine ulaşınca, üreticilerin tercihi büyük ölçüde TMO yönünde oluyor. TMO'nun 50 randıman kabuklu için açıkladığı 250 lira fiyat, alım noktalarındaki yoğunluğun temel gerekçesi olarak öne çıkıyor.

Üreticiler ne diyor:

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nden fındık üreticisi Haki Uğur, ürününün 53,5 randıman geldiğini ve TMO'ya 260 liranın üzerinde bir fiyata sattığını belirtti. Uğur, TMO'nun bazı kriterleri yükselttiğini ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, üreticilerin bahçe bakımına önem vermesi gerektiğini vurguladı. Uğur, gerekli bakım yapıldığında hak edilen fiyatların alındığını ifade etti.

Diğer bir üretici Hüseyin Şahin ise hasadını TMO'ya getirdiğini belirterek devletin desteklerinin faydalı olduğunu, tüccarlara teslim olmamak açısından TMO'nun önemli rol oynadığını söyledi ve 180 lira ile 250 lira arasında çok fark olduğunu kaydetti.

Yetkililer, TMO alımlarının üreticilere güven sağladığını ve kalite standartlarının korunması hâlinde ödemelerin düzenli yapıldığını belirtiyor. Üreticiler ise verimi artırmak için bakım, kurutma ve randıman artırıcı uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguluyor.

ALIM ÖNCESİNDE FINDIKLARIN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILIRKEN, RANDIMAN ÖLÇÜMLERİ DE...

ALIM ÖNCESİNDE FINDIKLARIN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILIRKEN, RANDIMAN ÖLÇÜMLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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