Alışveriş bağımlılığı nedir:

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Doğan Bektaş, alışveriş bağımlılığını davranış üzerindeki kontrolün bozulduğu ve yaşamı olumsuz etkileyen bir ruh sağlığı sorunu olarak tanımlıyor. Dr. Doğan Bektaş’a göre burada belirleyici olan harcanan para miktarı değil, kişinin alışveriş dürtüsünü kontrol edememesi ve bunun sonuçlara rağmen sürdürülmesidir. Kısa süreli heyecan veya rahatlama sağlayan satın alma eylemi sonrasında sıklıkla suçluluk, pişmanlık ve utanç duyguları ortaya çıkar.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmalarında dürtü kontrol bozuklukları kapsamında değerlendirilen bu sorun, davranışsal bağımlılıklara benzer özellikleri nedeniyle giderek daha fazla inceleniyor.

Nasıl gelişir ve hangi mekanizmalar rol oynar:

Alışveriş davranışları beyindeki ödül ve motivasyon sistemleriyle ilişkilidir. Ürünü seçme, satın alma ve siparişin gelmesini bekleme süreçleri kişide haz ve heyecan uyandırabilir; ancak bu duygular geçicidir. Zamanla alışveriş, yalnızlık, kaygı, stres ya da can sıkıntısı gibi olumsuz duygularla baş etme stratejisi haline gelebilir. Bu döngüde kişi satın alma sırasında hissettiği duygu için tekrar alışveriş yapar ve davranış pekişir.

Risk faktörleri ve psikolojik zemini:

Dr. Doğan Bektaş, alışveriş bağımlılığının tek bir nedeni olmadığını; biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu vurguluyor. Düşük benlik saygısı, dürtüsellik, duyguları düzenlemede güçlük, kişilerarası sorunlar ve stresle baş etme becerilerinin yetersizliği başlıca risk faktörleri arasında yer alıyor. Bazı kişiler için satın alınan eşyalar, oldukları kişi ile olmak istedikleri kişi arasındaki farkı kapatma aracı olabilir; bu da sürekli yeni satın alma ihtiyacını körükleyebilir.

Alışveriş bağımlılığının 10 uyarı davranışı:

1. Günün büyük bir kısmını alışveriş planlayarak, ürün inceleyerek veya alışveriş sitelerinde gezinerek geçirmek.

2. İhtiyaç dışı ürünleri alma isteğine karşı koyamamak.

3. Üzgün, kaygılı, yalnız, öfkeli veya stresli hissettiğinde alışverişe yönelmek.

4. Alışveriş sırasında yoğun heyecan ve rahatlama, ardından suçluluk ve pişmanlık hissetmek.

5. Satın alınan ürünlerin bir kısmını hiç kullanmamak veya paketlerini açmamak.

6. Alışveriş yapılmadığında huzursuzluk, gerginlik veya yoğun satın alma isteği yaşamak.

7. Alışverişi azaltma kararları almak ancak bu kararları sürdürememek.

8. Bütçeyi aşmak, borçlanmak ve maddi sorunlara rağmen alışveriş yapmaya devam etmek.

9. Harcamaları, satın alınan ürünleri veya borçları aile ve yakın çevreden gizlemek.

10. Alışveriş davranışı nedeniyle aile ilişkilerinin, iş yaşamının, sosyal hayatın veya günlük sorumlulukların olumsuz etkilenmesi.

Dr. Doğan Bektaş, bu davranışlardan birinin zaman zaman görülmesinin tek başına bağımlılık anlamına gelmediğini; ancak davranışların süreklilik kazanması, kontrol kaybı ve belirgin yaşam etkileri olduğunda profesyonel değerlendirme gerektiğini belirtiyor.

Tedavi ve eşlik eden bozukluklar:

Alışveriş bağımlılığı tedavi edilebilir bir sorun olarak ele alınıyor. Tedavide, alışverişi tetikleyen düşünce ve duyguların, yaşam olaylarının belirlenmesi önem taşıyor. Mevcut çalışmalar özellikle bilişsel davranışçı terapiye dayalı psikoterapinin belirtilerin azalmasında fayda sağladığını gösteriyor. Tedavi sürecinde dürtü kontrolünün güçlendirilmesi, işlevsel olmayan düşüncelerin ele alınması, duygu düzenleme becerilerinin artırılması ve alışveriş dışı sağlıklı baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Alışveriş bağımlılığına depresyon, kaygı bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, yeme bozuklukları veya diğer bağımlılıklar eşlik edebilir; bu nedenle kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirme önemlidir. Alışveriş bağımlılığına özgü etkinliği kesinleşmiş bir ilaç tedavisi henüz bulunmamakla birlikte, eşlik eden psikiyatrik bozukluklarda ilaç tedavisi gerekli olabilir.

Genel popülasyonda kompulsif satın alma sıklığı yaklaşık %5 olarak bildirilmiş; üniversite öğrencileri gibi genç yetişkin gruplarında oran daha yüksek bulunurken, ergenlerde görülme sıklığı %20,6 olarak raporlanmıştır. Bu veriler, sorunun nadir olmadığını ve erken fark edilmenin önemini ortaya koymaktadır.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZUHAL DOĞAN BEKTAŞ