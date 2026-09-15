Aliyev: islam dünyasının itibarına yönelik planlı saldırı var, islamofobi sadece bir parçası

Aliyev'in dini liderleri kabulünde öne çıkanlar:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Müslüman Dini Liderler Konseyi’nin 7’nci Toplantısı ve Seyid Yahya Baküvi Uluslararası Konferansı çerçevesinde Bakü'de kabul ettiği dini liderlere hitap etti. Konuşmasında işgal döneminin yarattığı tahribata dikkat çekerek ülkenin yeniden tesisi ve adaletin sağlanması konularına vurgu yaptı.

işgalin izleri ve camilere verilen zararlar:

Aliyev, Azerbaycanlıların 30 yıl sonra döndüklerinde harabeye dönmüş şehirler, köyler ve yıkılmış ibadethanelerle karşılaştıklarını söyledi. Buna göre 65 cami "Ermenistan devleti tarafından... tamamıyla yıkılmıştır" ve bazı camilerin yarı yıkık durumda bulunduğunu aktardı. Aliyev, Ermenistan'ın camilerde "bilerek, kasten hayvan besliyordu, domuz besliyordu, inek besliyordu" iddiasını dile getirerek bunun halkı küçük düşürme ve incitme amacı taşıdığını belirtti ve bu eylemi "bütün İslam dünyasına yapılmış bir hakaret" olarak niteledi.

islam dünyasına yönelik iddia edilen politika:

Cumhurbaşkanı, dini değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerin, Müslüman toplumların terörizmle eşitlenmesinin rastlantı olmadığını savunarak bunun kasıtlı bir strateji olduğuna işaret etti: "Dinimize, İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş var ve İslamofobi bunun küçük bir parçası." Aliyev, bu tür saldırıların itibar zedelemeye yönelik olduğunu belirterek İslam dünyasında ve uluslararası arenada birlik çağrısı yaptı.

Konuşmasında ayrıca 2023 yılı Eylül ayında Karabağ’ın tamamen özgürleştirildiğini, ayrılıkçılığın kökünün kazındığını ve ilgili kişilerin tutuklandığını söyledi. "Ayrılıkçı liderler, savaş suçluları, çocuk katilleri bugün Azerbaycan hapishanelerinde cezalarını çekiyorlar" diyerek bunun adaletin zaferi olduğunu vurguladı ve Azerbaycan Bayrağı'nın Karabağ’ın ve Doğu Zengezur’un her köşesinde dalgalandırıldığını belirtti.

Aliyev, Avrupa kurumlarına yönelik eleştirilerini de sürdü; Avrupa Konseyi’nin Ermenistan’a karşı yaptırım uygulamadığını hatırlatarak kendilerine karşı yaptırımların uygulanmasını eleştirdi. Avrupa Parlamentosu için ise "rüşvetçilerin yuvasıdır" ifadesini kullandı ve bazı Avrupa organlarının İslamofobik yaklaşımlar sergilediğini öne sürdü.

Toplantı, Aliyev'in hem geçmişte yaşanan hak ihlallerini hem de güncel ideolojik ve diplomatik tartışmaları bir arada sunduğu bir platform oldu. Dini liderlerle yapılan görüşme, Aliyev'in iddialarını hem tarihi tahribat hem de uluslararası itibara yönelik iddia edilen saldırılar bağlamında tartışmaya açtı ve birlik çağrısıyla sonlandı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) MÜSLÜMAN DİNİ LİDERLER KONSEYİ'NİN 7’NCİ TOPLANTISI VE SEYİD YAHYA BAKÜVİ ULUSLARARASI KONFERANSI KAPSAMINDA BAŞKENT BAKÜ'DE BULUNAN DİNİ LİDERLERİ KABUL ETTİ.