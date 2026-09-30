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alkollü sürücü kazanın ardından yaya olarak kaçtı, kısa sürede yakalandı

Burdur'da kontrolden çıkan 15 MA 2145 plakalı otomobil park halindeki 2 araca çarptı; sürücü A.E. kaçtı, 1.96 promil alkollü yakalandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

alkollü sürücü kazanın ardından yaya olarak kaçtı, kısa sürede yakalandı

kaza ve kaçış

Burdur'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarpması bölgedeki hareketliliğe yol açtı. Sürücünün aracını olay yerinde bırakarak uzaklaşması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

olayın oluşu:

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu A.E. yönetimindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil sokak üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı ve maddi hasara neden oldu. Çarpmanın ardından çevrede kısa süreli hareketlilik yaşandı; sürücü aracını bırakarak bölgeden yaya olarak uzaklaştı.

yakalanma ve işlemler:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme sonrası sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda A.E. kısa süre içinde bulunarak ekiplerine teslim edildi. Sürücüye uygulanan alkol kontrolünde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmanın yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılma ve diğer ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 71 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi. Soruşturma ve idari işlemler sürüyor.

Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı

Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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