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Alkollü sürücünün karıştığı çarpışmada dört kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada dört kişi yaralandı; sürücü alkollü çıktı ve 350 bin lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alkollü sürücünün karıştığı çarpışmada dört kişi yaralandı

Otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması kent merkezinde yaralanmalara yol açtı

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı ile Şehit Erbay Atik Sokağın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, İ.Y. yönetimindeki 06 AEC 846 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 71 ADS 560 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve araçta bulunanlar yaralandı.

Kazaya ilişkin ilk müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan E.B., Z.N.B., Ü.B. ve B.N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis incelemesi ve sürücüye uygulanan işlemler:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü İ.Y.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi. İlgili maddeler kapsamında sürücüye toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan inceleme sonrasında her iki araç da otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemeleri sürüyor.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE EHLİYETİNE DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EL KONULDUĞU ÖĞRENİLEN...

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE EHLİYETİNE DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EL KONULDUĞU ÖĞRENİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 350 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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