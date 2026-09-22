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Alkollü sürücünün neden olduğu çarpışma iki minibüse zarar verdi

Çerkezköy'de otomobil ile minibüs çarpıştı; savrulan araç park halindeki minibüse vurdu. İki sürücü hafif yaralandı, sürücü alkollü çıktı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alkollü sürücünün neden olduğu çarpışma iki minibüse zarar verdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, gece saatlerinde Naim Süleymanoğlu Sokak ile Binkılıç Sokak kavşağında meydana geldi.

B.Y. yönetimindeki otomobil ile F.B. idaresindeki minibüsün çarpışması sonucu, savrulan otomobil park halindeki başka bir minibüse çarptı.

Kazada iki sürücü hafif yaralandı; minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü polis ekiplerince tespit edildi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi ve diğer hafif yaralı sürücü de hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ&#039;IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, SAVRULAN OTOMOBİL PARK...

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, SAVRULAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR MİNİBÜSE ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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