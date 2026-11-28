Olayın gelişimi:

Olay, Menteşe ilçesi Deve Taşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen bir vatandaş uçurumdan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk bilgiler, vatandaşın düşüşün etkisiyle yaralandığını gösteriyordu.

Kurtarma ve müdahale:

Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 3 metre aşağıya düşen yaralıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenli bir şekilde indirme ve taşıma işlemini tamamladı.

Çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza koşulları ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MENTEŞE'DE ALKOLLÜ VATANDAŞ UÇURUMDAN DÜŞTÜ