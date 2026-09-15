Almanya ile Irak ilişkilerinde enerji ve güvenlik odağa oturdu

toplantı ve eylem planı:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, Berlin'deki Başbakanlık binasında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ziyaret, Zeydi'nin Fransa'dan sonra Avrupa turunun ikinci durağı oldu ve iki lider, ikili ilişkilerin geleceğine dair somut adımlar üzerinde durdu.

Merz, görüşmelerde Alman-Irak Eylem Planı'nın somutlaştırıldığını belirterek, Almanya'nın güçlü ve gelişen bir Irak'tan yana olduğunu vurguladı. Ticaretin canlandığını ve ekonomi ile enerji alanlarında artan işbirliklerinin iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

alman-ırak işbirliğinin maddeleri:

Merz, Almanya'nın Irak'ta güçlü bir ekonomik varlığın olabilmesi için elverişli şartların sağlanmasının önemine işaret etti. Görüşmede, teknoloji transferi, altyapı yatırımları ve Alman uzmanlığının Irak'a aktarılması gibi konular öne çıktı. Zeydi de iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık kurulacağını belirtti.

Zeydi, Irak'ta mevcut hammadde ve iş gücünün bulunduğunu, ancak teknoloji ve uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İki hükümet arasında Almanya'ya ham petrol ihracatı konusunda anlaşmalar yapılabileceğini ve Irak'ın Almanya'dan teknoloji ve ekipman satın alacağını ifade etti.

hürmüz boğazı ve bölgesel güvenlik:

Toplantının en çok dikkat çeken başlıklarından biri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim oldu. Merz, Tahran yönetiminin bölgede istikrarı bozan faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini söyledi ve İran'a doğrudan çağrıda bulundu: "İran Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasına nihayet son vermeli. Her şeyden önce askeri ve nükleer programını durdurması gerekiyor. İran’ı bu çatışmayı Irak’a taşımamaya çağırıyoruz. Tahran’ın bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek de sona ermeli."

Merz ayrıca Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki kritik Mocha şehri ve limanı ile Babülmendep Boğazı’ndaki Perim Adası dahil bazı adaları ele geçirmelerine ilişkin gelişmeleri "endişeyle izlediklerini" belirtti. Husilerin stratejik konumları kontrol etmesinin ve Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine saldırmasının uluslararası enerji piyasalarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Merz, uluslararası toplumun Kızıldeniz’de deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremeyeceğini kaydetti ve Avrupa Birliği ile bölgedeki ortaklarla istişare halinde olduklarını, birlikte katkıda bulunabilecekleri alanlar bulunduğunu söyledi.

etkiler ve bölgesel endişeler:

Irak Başbakanı Zeydi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin en çok Irak'ı vurduğunu ifade etti. Zeydi, "Bu sorun, sadece iki ülke arasındaki bir sorun değil, tüm dünyayı ve mağdur ülkeleri ilgilendiriyor" diyerek, Irak'ın petrol ürünlerini ihraç edememesinin ülkeyi ve vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti.

Zeydi, petrol piyasalarında görülen etkilerin halk tarafından da hissedildiğini vurguladı ve Irak'ın ihracat güzergahlarını çeşitlendirme isteğini dile getirdi. "Avrupa’ya açığız. Genel olarak herkese açığız. Vizyonumuz, üretimimizi ikiye katlamaktır. Bunun yarısının Avrupa ve batıya gitmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda enerji altyapısı, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iki ülke arasında teknoloji transferi konularında ilerleme sağlanması hedeflerinin altı çizildi. Hem Merz hem de Zeydi, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasını önlemeye ve İran ile ABD arasındaki çatışmaya çözüm bulunmasına yönelik güçlü bir irade olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Almanya ve Irak yetkililerinin Avrupa ve bölgedeki ortaklarla koordinasyonu sürdüreceği, ekonomik ve güvenlik alanlarında atılacak adımların iki ülkenin çıkarına olacağı belirtildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldırmalı, çatışmayı Irak'a taşımamalı" ifadelerini kullandı. Zeydi ise, "Hürmüz Boğazı'ndaki sorun sadece iki ülke arasındaki bir sorun değil, tüm dünyayı ve mağdur ülkeleri ilgilendiriyor" dedi.