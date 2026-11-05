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Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, Jürgen Klopp'un açıkladığı 24 kişilik Almanya kadrosuna davet edildi; Sırbistan ve Hollanda maçlarına çağrıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Beşiktaş’ın sezon başında Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup müsabakaları için açıklanan aday kadrosunda yer aldı.

maç programı ve kadro açıklaması:

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından açıklanan 24 kişilik aday kadro, 13 Kasım Cuma günü Belgrad’da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda grup lideri Hollanda ile oynanacak maçlar için oluşturuldu. Kadro listesinde Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi dikkat çekiyor.

Nübel'in performansı ve önceki milli deneyimi:

30 yaşındaki Nübel, eylül ayında da milli takıma davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında 18 gol gördü.

Jürgen Klopp'un kadroya Nübel'i dahil etmesi, oyuncunun kulüp ve milli takım performansının bir göstergesi olarak okunuyor. Almanya için Sırbistan ve Hollanda maçları, grup sıralamasında belirleyici önem taşıyacak.

ALEXANDER NÜBEL (ARŞİV)

ALEXANDER NÜBEL (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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