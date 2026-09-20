Almanya'da kader oyu: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de sandıklar açıldı

Sandıklar açıldı:

Almanya'da siyasi dengeleri ve Başbakan Friedrich Merz'in geleceğini doğrudan etkileyebilecek kritik eyalet seçimleri için oy verme işlemi bugün yerel saatle 08:00'de başladı ve 18:00'de sona erecek. Seçimler, 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin zaferinin yarattığı etkilerin ardından yakından izleniyor.

Seçim güvenliği için Berlin'de geniş önlemler alındı; kent genelindeki merkezlerde yaklaşık 1.100 polis görev yapıyor. Oy verme sürecinde genç seçmen katılımını artırmak için ilk kez 16 yaşını dolduranlar da sandığa gidebiliyor.

Berlin'de tablo ve adaylar:

Başkent Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon seçmen, 2.542 sandıkta eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Tüm seçim sürecinde yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak.

Berlin'de farklı partilerden 28 Türk kökenli aday seçilebilmek için yarışıyor. Bu isimler arasında en çok dikkat çeken ise Sol Parti'nin (Die Linke) eyalet başbakanlığı adayı Elif Eralp. Anketlerde Sol Parti yaklaşık %22 ile ilk sırada yer alıyor; CDU %20, AfD %18, Yeşiller %15 ve SPD %12 seviyelerinde görülüyor.

Eralp'in aday gösterilmesi ve Sol Parti'nin önde olması durumunda, seçilmesi halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı unvanını kazanma ihtimali gündeme gelecek.

Mecklenburg-Vorpommern ve Merz'in sınavı:

Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,5 milyon seçmen, 19 partinin yarıştığı ve 71 parlamento üyesinin belirleneceği seçimde sandık başında. 2021 seçimlerinde SPD %39,6 oy alarak eyaleti 28 yıldır yönetiyor.

Son anketlerde SPD %37 ile önde gösterilirken, AfD'nin bir puan gerisinde olduğu belirtiliyor. Seçimlerin bir diğer kritik gündemi ise CDU'nun performansı: Mecklenburg-Vorpommern'de CDU'nun %5 barajının altında kalması parti tarihinde bir ilk olabilir ve bu sonuç Merz üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artıracak.

6 Eylül'deki Saksonya-Anhalt seçimi sonrası partisinin yaşadığı geri çekilme Merz'e yönelik eleştirileri yoğunlaştırdı; Berlin'de iktidarı kaybetmesi veya Mecklenburg-Vorpommern'de baraj altında kalması halinde, Merz'in konumu daha da sarsılabilir. Bugün açıklanacak sonuçlar hem yerel dengeleri hem de federal siyasetteki güç mücadelesini belirleyecek.

BERLİN VE MECKLENBURG-VORPOMMERN EYALET SEÇİMLERİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI.