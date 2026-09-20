Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara il başkanı seçildi

kongre ve divan düzeni:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara 15. Olağan İl Kongresi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde teşkilat üyeleri, delegeler ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı; Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mektup okundu ve kongre faaliyet raporu sunuldu. Raporda mevcut yönetim mali ve idari açıdan ibra edildi.

Kongrede Divan Başkanlığına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, başkan yardımcılığına ise MYK üyesi Esma Özdaşlı seçildi. Katip üyeliklerini MYK üyeleri Emine Güven, Hayri Bulut, Utkucan Yıldırım ile Ahmet Karagöz üstlendi.

tek aday ve oy dağılımı:

Seçime tek aday olarak katılan mevcut Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, yapılan oylamada 643 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden il başkanlığına seçildi. Sonucun ardından Doğan, Ankara'nın kendisi için ayrı bir değeri olduğunu belirterek yeniden göreve gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğan, dönem boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere de değinerek, göreve geldiği günden bu yana Ankaralılara yönelik 51'in üzerinde program düzenlediklerini ve teşkilat çalışmalarıyla şehirde sürekli bir temas sağladıklarını aktardı.

terörsüz Türkiye ve Ankara vurgusu:

Kongrede öne çıkan diğer bir tema 'Terörsüz Türkiye' vizyonuydu. Doğan, bu sürecin ivedilikle tamamlanacağına ve ülkenin aydınlık bir geleceğe ilerleyeceğine inandıklarını söyledi. Terörle mücadelenin pazarlık veya taviz meselesi olmadığını, hedefin terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak olduğunu vurguladı: 'Terörsüz Türkiye demek, anaların ağlamaması demektir. 86 milyonun kardeşçe kucaklaşması demektir.'

Mevlüt Karakaya ise Ankara'nın tarihine ve önemine dikkat çekti; kentin binlerce yıllık medeniyeti, Hacı Bayram-ı Veli'nin maneviyatı, Ahiliğin emeği ve helal kazanç ahlakı ile Cumhuriyetin kuruluşundaki rolünü hatırlattı. Karakaya, MHP'nin Ankara halkı, esnafı ve gazilerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve Ahilik Haftası ile Gaziler Günü'ne ilişkin mesajlar verdi.

Doğan son olarak, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde liderlerine, partilerine ve davalarına hizmet etmeye devam edeceğini ifade ederek, 'Ankara bizler için bambaşka bir sevdadır' sözleriyle konuşmasını noktaladı ve birlik, dirlik temennisinde bulundu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN (MHP) ANKARA 15. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE YAPILAN SEÇİMDE 643 DELEGENİN TAMAMININ OYUNU ALAN ALPARSLAN DOĞAN YENİDEN MHP ANKARA İL BAŞKANI OLDU.