Alper Canıgüz Koza buluşmaları'nda: 1974, hiperdemokrasi ve şiirin izleri

Nilüfer'de Koza buluşmaları: Alper Canıgüz okurlarla buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Koza Buluşmaları kapsamında yazar Alper Canıgüz, Koza Kütüphane'de okurlarıyla bir araya geldi. Moderatörlüğünü Hakan Akdoğan'ın üstlendiği söyleşi, "Çocuğun Rüyası, Azınlığın Kâbusu: Örümcek Burgacı’nda Hiperdemokrasi, Polisiye ve Distopyanın Mizahı" başlığıyla gerçekleştirildi.

Kurgu zeminini seçme gerekçesi:

Canıgüz, son romanı "Örümcek Burgacı"'nı alternatif bir 1974 yılına yerleştirme nedenlerini anlattı. Yazar, geleceğe dair bilimkurgu tahminlerinin hızla eskiyebildiğini, oysa 1974'ün teleteks gibi erken bilişim teknolojilerinin filizlendiği ve toplumsal kırılmaların yoğunlaştığı bir dönem olması nedeniyle güçlü ve inandırıcı bir kurgusal zemin sunduğunu belirtti.

Hiperdemokrasi, algoritmalar ve şiirin rolü:

Romanda kamusal kararların ve insanların yaşam sürelerinin anketlerle belirlendiği bir distopya tahayyül ediliyor. Canıgüz, bu tasarımda iradenin mutlak bir doğruluk gibi kabul edilmesinin doğurabileceği tehlikelere dikkat çekti ve demokrasinin özünün sınırsız çoğunluğun kararı değil, azınlıkların haklarının korunması olduğunu vurguladı.

Yazar ayrıca günümüz algoritma temelli kanaat toplumlarına işaret etti; korku ve öfkenin nasıl politik ve toplumsal yönlendirmede araçsallaştığını örneklerle anlattı. Romandaki başkarakterin bir dedektif şair olması rastlantı değil; iletişimsizliğin ve kavramların içinin boşaltıldığı dönemlerde şiirin taşıdığı anlamın önemi üzerinde durdu.

Canıgüz, şiirin kelimeleri propaganda ve kişisel hesaplardan arındırıp özgürlüğe kavuşturduğunu, bu yüzden edebiyatın dilin ve sözün gerçek ağırlığını korumasında belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

Soru-cevap ve kapanış:

Söyleşinin ardından okurların sorularını yanıtlayan Alper Canıgüz'e günün anısına hediye takdim edildi. Etkinlik, yazarın okurlar için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi; katılımcılar Canıgüz'ün romanına ve edebiyata dair gözlemlerine yoğun ilgi gösterdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ KOZA BULUŞMALARI'NA KONUK OLAN ALPER CANIGÜZ, SON ROMANI "ÖRÜMCEK BURGACI" ÜZERİNDEN HİPERDEMOKRASİ, ÇOĞUNLUĞUN TAHAKKÜMÜ VE EDEBİYATIN HAKİKAT ARAYIŞINDAKİ ROLÜNÜ ANLATTI.