Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Alperen Düzenci er meydanında bursa'yı cumhurbaşkanlığı kupası'nda temsil edecek

Bursa'nın güreşçisi Alperen Düzenci, 26 Eylül'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarışacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alperen Düzenci er meydanında bursa'yı cumhurbaşkanlığı kupası'nda temsil edecek

Alperen Düzenci, cumhurbaşkanlığı kupası'nda Bursa'yı taşıyacak

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Alperen Düzenci, yağlı güreşin yeniden hayata geçen önemli organizasyonlarından Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupasında şehri adına mindere çıkacak. Organizasyon, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek ve tarihinde 57 yıl sonra tekrar gerçekleştiriliyor.

yarışın çerçevesi:

Kupada toplam 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek. Başpehlivanlar arasında Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş gibi isimler yer alıyor. Etkinlik, sabah 08.00'de yapılacak kura çekimi ile başlayacak; günün sonunda, planlandığı üzere, başpehlivanlık final maçı 17.00'de sona erecek.

bursa'nın hedefi:

Alperen Düzenci, Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde madalya hedefiyle yarışacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ata sporuna verdiği desteği organizasyon kapsamında da gösteriyor; hedef şehrin spor kimliğini güçlendirmek ve güreşe ilginin artmasını sağlamak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşin hem şehrimizde hem de ülkemizdeki gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Bursa’mızda şampiyon güreşçiler yetiştirmeyi, şehrimizin ‘spor kenti’ kimliğine güç katmayı ve ata sporumuza olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Bursa’nın da temsil edilmesini kıymetli buluyorum. Büyükşehir Belediyespor güreşçimiz Alperen Düzenci’ye er meydanında başarılar diliyorum."

Organizasyonun geri kalan programı ve madalya müsabakaları, etkinlik günü yapılacak kura ve karşılaşma çizelgesine göre ilerleyecek; Bursa temsilcisi Alperen Düzenci de madalya için ter dökecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR GÜREŞÇİSİ ALPEREN DÜZENCİ, YAĞLI GÜREŞTE 57 YIL SONRA İLK KEZ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR GÜREŞÇİSİ ALPEREN DÜZENCİ, YAĞLI GÜREŞTE 57 YIL SONRA İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA BURSA’YI TEMSİL EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Wing chun eğitimi: tehlikeyi önden fark etmek hayatta kalmanın ön koşulu
images

Bakan Bak: Sofya'da kazanılan 10 madalya ülke sporuna güç kattı
images

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda çim zemine kapsamlı bakım
images

Avrupa şampiyonluğu sonrası Bilecik'te buluşma: Mikail Zaloğlu il müdürü Ramazan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana'da yaza veda etkinliğinde özel bireyler sahnede coştu

Wing chun eğitimi: tehlikeyi önden fark etmek hayatta kalmanın ön koşulu

Adana'da evlilik öncesi destek: çiftlere kredi başvurusu eğitimi

Bakan Bak: Sofya'da kazanılan 10 madalya ülke sporuna güç kattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor