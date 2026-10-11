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Alpu kaymakamı şeker pancarı hasadına katıldı, çiftçilere bereket diledi

Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte şeker pancarı hasadına katılarak çiftçilere kolaylık ve bol kazanç diledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alpu kaymakamı şeker pancarı hasadına katıldı, çiftçilere bereket diledi

Alpu'da şeker pancarı tarlasında yerinde inceleme

Eskişehir'in Alpu ilçesinde gerçekleştirilen şeker pancarı hasadına katılan Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, çalışmaları yerinde görüp üreticilerle bir araya geldi. Kaymakam Sönmezel'e, bölge tarım yönetimi adına İlçe Tarım ve Orman Müdürü de eşlik etti.

Çiftçilerle sahada görüşme:

Hasat sırasında çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Sönmezel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üreticilerin taleplerini dinledi. Görüşmelerde iş akışı, hasat koşulları ve sahadaki ihtiyaçlar ele alındı.

Hasat çalışmaları ve beklentiler:

Kaymakam Sönmezel, emeği geçen tüm çiftçilere teşekkür ederek bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti ve hasat döneminin verimli geçmesi için yerel desteklerin önemine vurgu yapıldı.

ALPU İLÇE KAYMAKAMI TAHA FURKAN SÖNMEZEL, BERABERİNDEKİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE...

ALPU İLÇE KAYMAKAMI TAHA FURKAN SÖNMEZEL, BERABERİNDEKİ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE KATILDIĞI ŞEKER PANCARI HASADINDA ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELEREK BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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