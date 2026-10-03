Alsancak'ta gol sesi çıkmadı: Altay 0-0 Alanya 1221 FSK

Maç özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde Altay ile Alanya 1221 FSK, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaşarak golsüz berabere kaldı. Karşılaşma, her iki ekip için de gol bulma fırsatlarının kıt olduğu, dengeli bir oyun şeklinde geçti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Şahin Berker, Mustafa Akgül, Oktay Beytekin

Sonuç: Altay 0 - 0 Alanya 1221 FSK

ilk 11'ler ve yapılan değişiklikler:

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Sefa Özdemir, Salih Oktay (Caner Baycan dk. 63), Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk (Emirhan Kör dk. 86), Mehmet Onur Yıldız, Mehmet Nur Kaymaz (Barış Şentürk dk. 90), Osman Utkan Gülalan (Mehmet Baran Köse dk. 69), Yunus Efe Sarıkaya, Özay Hepgüler, Ali Kızılkuyu (İsa Toygar Ekinci dk. 69)

Alanya 1221 FSK: Miraç Değirmenci, Yaşar Kavas, Ferhat Canlı, Süleyman Cebeci (Ahmet Ercan Ekmekci dk. 12, Alaattin Mumci dk. 72), Emirhan Gücenoğlu (Salih Polatdemir dk. 80), Orhan Olpak (Yusuf Ölmez dk. 72), Kubilay Köylü, Uğurcan İkikardeş, Alper Demir, Şükrü Mert Şanlı, Kadir Altıntaş

sarı kartlar:

Karşılaşmada hakem üçer dört oyuncuya sarı kart gösterdi. Altay cephesinde Salih Oktay, Yunus Efe Sarıkaya, Mehmet Nur Kaymaz ve İsa Toygar Ekinci kart gördü. Alanya 1221 FSK tarafında ise Kadir Altıntaş ile kaleci Miraç Değirmenci sarı kartla cezalandırıldı.

Maç genelinde her iki takım da savunma ağırlıklı bir performans sergileyerek rakip kaleye etkili sayıda gol pozisyonu üretemedi. Bu sonuçla iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

ALTAY, TFF 3. LİG 2. GRUP 5. HAFTA MÜCADELESİNDE SAHASINDA ALANYA 1221 FSK İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.