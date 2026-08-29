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Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yalova Çınarcık'ta Hasanbaba alt geçidinde pikap ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaza ve müdahale

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Yalova-Armutlu kara yolu Hasanbaba mevkii alt geçidinde meydana gelen kazada bir pikap ile bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Alınan bilgiye göre sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarıyla çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi ve kontrollerin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve trafik ekipleri inceleme başlattı; olayın sürücülerin hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana geldiği yönünde bilgi alındı. Bölgedeki sürücülerin dikkatli olması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması istendi.

ÇINARCIK İLÇESİNDE PİKAP İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ...

ÇINARCIK İLÇESİNDE PİKAP İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALAND

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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