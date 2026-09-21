altay sezonun ilk yenilgisini aldı

Altay'ın üçüncü hafta sınavı:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Altay, üçüncü hafta maçında Gemlik Sümerbey'i ağırladı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Sezon başında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve 5 yıldır transfer yapamama durumu nedeniyle siyah-beyazlı ekip, tamamen altyapı oyuncularından oluşan bir kadroyla mücadele ediyor. Altay, ilk iki haftada aldığı beraberliklerle taraftarların beklentisini bir ölçüde karşılasa da üçüncü haftada sahadan puansız ayrıldı.

maçın kritik anları:

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Altay, ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İkinci yarıda 56. dakikada Oktay Özdede ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde başka gol gelmeyince mücadele Gemlik Sümerbey lehine sonuçlandı.

gelecek planı ve hedefler:

Henüz galibiyetle tanışamayan Tuna Üzümcü ve öğrencileri, hafta sonu oynanacak İzmir derbisinde Bucaspor 1928 deplasmanına odaklandı. Teknik heyet ve oyuncular, bu maçı sezonun ilk galibiyeti ve ligde yeni bir sayfa açmak için fırsat olarak görüyor.

Altay yönetimi ve taraftarları için bu sonuç, sınırlı kadro ve imkanlarla sürdürülen mücadelenin zorluklarını bir kez daha gösterdi; önümüzdeki maçlar takımın performansı ve moralini yeniden şekillendirecek önemli dönemeçler olarak öne çıkıyor.

ALTAY, TFF 3. LİG 2. GRUP’TAKİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MÜCADELESİNDE GEMLİK SÜMERBEY’E 2-1 MAĞLUP OLARAK SEZONUN İLK YENİLGİSİNİ ALDI.