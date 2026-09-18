Altay'dan uluslararası iş birliği vurgusu: CHAMP eş başkanlarıyla COP31 hazırlıkları masada

Altay'dan uluslararası iş birliği vurgusu

Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede çok düzeyli iş birliğinin gerekliliğini yineledi. Altay, COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimlerden Sorumlu Özel Elçi sıfatıyla, CHAMP (Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships for Climate Action) Brezilya ve Almanya eş başkanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmede ele alınan ana başlıklar:

Toplantıda CHAMP kapsamındaki 2026-2028 dönemine ilişkin temel hedefler ve UCLG'den beklentiler masaya yatırıldı. Katılımcılar, UCLG ile CHAMP arasında kurumsal düzeyde iş birliği kurulması ve düzenli üst düzey diyalog mekanizmalarının işletilmesinin öneminde mutabık kaldı. Ayrıca, COP31 Antalya sürecinde yerel ve bölgesel yönetimlerin görünürlüğünün artırılması ve karar süreçlerine katılımının güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

İklim finansmanı ve şehir projelerine odaklanma:

Görüşmede şehirlerin iklim finansmanına erişimi, yatırım yapılabilir yerel projelerin geliştirilmesi ve finans kuruluşlarıyla bağlantıların güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Altay, iklim eyleminde başarıya ulaşmanın farklı yönetim düzeylerinin ortak akıl ve dayanışma içinde hareket etmesine bağlı olduğunu vurguladı ve CHAMP kapsamında yürütülen iş birliklerini "kıymetli" olarak nitelendirdi.

Toplantı, video konferans formatında gerçekleştirildi; katılımcılar süreçlerin kurumsallaştırılması ve COP31 hazırlıklarının hızlandırılması yönünde mutabık kaldı. UCLG'nin rolünün güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin uluslararası iklim gündeminde daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG) BAŞKANI, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, COP31 YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERDEN SORUMLU ÖZEL ELÇİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, ULUSLARARASI DÜZEYDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.