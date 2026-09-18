Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Altay'dan uluslararası iş birliği vurgusu: CHAMP eş başkanlarıyla COP31 hazırlıkları masada

UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHAMP Brezilya ve Almanya eş başkanlarıyla iklim finansmanı, yerel görünürlük ve 2026-2028 hedeflerini ele aldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Altay'dan uluslararası iş birliği vurgusu: CHAMP eş başkanlarıyla COP31 hazırlıkları masada

Altay'dan uluslararası iş birliği vurgusu

Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede çok düzeyli iş birliğinin gerekliliğini yineledi. Altay, COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimlerden Sorumlu Özel Elçi sıfatıyla, CHAMP (Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships for Climate Action) Brezilya ve Almanya eş başkanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmede ele alınan ana başlıklar:

Toplantıda CHAMP kapsamındaki 2026-2028 dönemine ilişkin temel hedefler ve UCLG'den beklentiler masaya yatırıldı. Katılımcılar, UCLG ile CHAMP arasında kurumsal düzeyde iş birliği kurulması ve düzenli üst düzey diyalog mekanizmalarının işletilmesinin öneminde mutabık kaldı. Ayrıca, COP31 Antalya sürecinde yerel ve bölgesel yönetimlerin görünürlüğünün artırılması ve karar süreçlerine katılımının güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

İklim finansmanı ve şehir projelerine odaklanma:

Görüşmede şehirlerin iklim finansmanına erişimi, yatırım yapılabilir yerel projelerin geliştirilmesi ve finans kuruluşlarıyla bağlantıların güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Altay, iklim eyleminde başarıya ulaşmanın farklı yönetim düzeylerinin ortak akıl ve dayanışma içinde hareket etmesine bağlı olduğunu vurguladı ve CHAMP kapsamında yürütülen iş birliklerini "kıymetli" olarak nitelendirdi.

Toplantı, video konferans formatında gerçekleştirildi; katılımcılar süreçlerin kurumsallaştırılması ve COP31 hazırlıklarının hızlandırılması yönünde mutabık kaldı. UCLG'nin rolünün güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin uluslararası iklim gündeminde daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG) BAŞKANI, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, COP31 YEREL VE...

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG) BAŞKANI, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, COP31 YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERDEN SORUMLU ÖZEL ELÇİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, ULUSLARARASI DÜZEYDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

geceyi aydınlatan şimşekler erzincan semalarını büyüledi
images

Fiber çalışması sonrası yol kapatılmayınca köylüler onarım istedi
images

Trabzon'da sağanak sürüyor: metrekareye yer yer 50 kilogram yağış
images

Kuzayca'da aniden bastıran yağış sel riskini gündeme getirdi: tır yan yattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü