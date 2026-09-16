Altı gündür aranan 32 yaşındaki kişi Güneşgören yaylasında bulundu

Ardahan'da 6 gündür kayıp olan kişi yaylada bulundu

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyünde yaşayan 32 yaşındaki O.Y., 10 Eylül 2026 Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ilan edildi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölge genelinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ekipler ve köylüler arasında büyük bir seferberliğe neden oldu.

Arama çalışmaları:

İlçe jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de katıldı. Ekipler, özellikle kırsal alanlar ve yaylalar olmak üzere kayıp şahsın bulunabileceği tüm bölgelerde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda hem kara tarama ekipleri hem de yerel rehberlerin yönlendirmeleri kullanıldı.

Bulunduğu an ve sağlık durumu:

Yaklaşık altı gün süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, O.Y.'nin ilçeye bağlı Güneşgören Yaylası'nda olduğunu tespit etti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve O.Y. hastaneye sevk edildi. Kayıp kişinin bulunması ailesi ve arama çalışmalarına katılan ekipler arasında büyük sevinç yarattı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ARDAHAN'IN HAANAK İLÇESİNE BAĞLI KOYUNPINAR KÖYÜNDE YAŞAYAN VE 6 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 32 YAŞINDAKİ O.Y., EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONRASI YAYLADA BULUNDU. (KARİP CANKAN - OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)