Altıeylül'de okullara sıfır atık kültürünü yaygınlaştıracak eğitim protokolü

Altıeylül'de okullarda sıfır atık eğitimi başlıyor

Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla bir Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol, ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanacak kapsamlı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini içeriyor.

Protokolün kapsamı:

Protokol, Sıfır Atık Eğitim Projesi çerçevesinde öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, atıkların kaynağında ayrı toplanması, iklim değişikliği, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitimler verilmesini öngörüyor. Amaç, çocukların günlük yaşamlarına çevre dostu tüketim alışkanlıklarını yerleştirmek ve doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlamaktır.

Yerel yönetimin hedefleri:

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının daha yaşanabilir bir gelecek için temel oluşturduğunu vurguladı. Başkan Şehirli, bu protokolle öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının artacağını ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının pekişeceğini belirtti.

Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ise okul temelli çevre eğitimlerinin öğrencilerin gündelik alışkanlıklarına doğrudan etki edeceğini, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına ve geri dönüşüme yönelik bilinç kazandırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade etti.

İmza törenine Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz ve Ertan Kayatepe ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatih Tipi de katıldı. İş birliğiyle okullarda gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleriyle öğrencilerin çevre konularında aktif rol alması bekleniyor.

Uygulamanın hedefi, öğrencilerin bugün edineceği alışkanlıkların yarının çevre dostu toplumunu şekillendirmesine katkı sunmak; Altıeylül Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için ortak çalışmalarını sürdürecek.

ALTIEYLÜL’DE SIFIR ATIK İÇİN EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI