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Altın anlaşmazlığı kozluk'ta aynı aileyi yok etti

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaklaşık 2,5 kilogram altın anlaşmazlığından kaynaklandığını bildirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altın anlaşmazlığı kozluk'ta aynı aileyi yok etti

Altın anlaşmazlığı Kozluk'ta aynı aileyi yok etti

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın yaklaşık 2,5 kilogram has altınla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

Olayın seyri:

Valiliğin bildirimine göre, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri belirtilen adrese sevk edildi. İlk incelemelerde, A.G. (29) adlı kişinin eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G. (1)'nin kesici alet sonucu hayatını kaybettiğinin, ardından failin kendisini asarak yaşamına son verdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Altın iddiası ve soruşturma:

Açıklamada, kayınbirader E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu, ifadesinde kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, daha sonra altının kendisine ulaşmadığını belirterek şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı. Valilik, olayın bu anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Ayrıca bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında A.G.'nin uzman çavuş olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Olayla ilgili adli tahkikatın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü, idari incelemenin ise ilgili birimlerce tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Valilik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Batman’daki aile katliamı 2 buçuk kilo altın yüzünden çıkmış

Batman’daki aile katliamı 2 buçuk kilo altın yüzünden çıkmış

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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