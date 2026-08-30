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Altın biber festivalinde bir ilk: mehter, kadın bandosu ve ritim grubu aynı sahnede

Yenişehir'de 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde Osmanlı Mehteri, kadın bandosu ve kadın ritim grubu ilk kez ortak sahnede konser verecek.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Altın biber festivalinde bir ilk: mehter, kadın bandosu ve ritim grubu aynı sahnede

Altın biber festivalinde bir ilk: mehter, kadın bandosu ve ritim grubu aynı sahnede

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali bu yıl bir ilke sahne olacak. Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Kadın Ritim Grubu ortak bir programla aynı sahneyi paylaşacak.

program ve sahne düzeni:

Ortak konser, marşlar ve türkülerden oluşan bir repertuarla hazırlanıyor. Üç topluluğun üst üste yer almayıp, aynı sahnede birlikte yer alması planlanıyor; bu düzenleme, farklı müzikal geleneklerin bir arada sunulmasını amaçlıyor. Etkinlik, 2 Eylül akşamı saat 20.30'da Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

ilk kez sahne almanın anlamı:

Bir mehter takımının geleneksel duruşu ile kadın bandosu ve ritim grubunun dinamizminin yan yana gelmesi, festival programında dikkat çeken bir yenilik olarak öne çıkıyor. Organizasyon, hem toplumsal alanda kadınların görünürlüğünü artırma hem de yerel kültürün farklı yorumlarını aynı platformda buluşturma açısından önem taşıyor. Yerel yönetimin böyle bir birleşime imza atması, festivalin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefini somutlaştırıyor.

Etkinlik halkın katılımına açık olacak ve konserin saat 20.30'da başlaması planlanıyor; izleyiciler, festival programı dahilinde bu özel performansı ücretsiz izleyebilecekler.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENECEK OLAN 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİNDE BİR İLK...

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENECEK OLAN 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİNDE BİR İLK YAŞANACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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