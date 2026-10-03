Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz Beyağaç'ta er meydanında

4 Ekim 2026'de Beyağaç'ta düzenlenecek 15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz er meydanında olacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz Beyağaç'ta er meydanında

Etkinlik detayları:

Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, 4 Ekim 2026 Pazar günü Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Hüseyin Çokal Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Geleneksel ata sporu yağlı güreşin yerel ve bölgesel ilgi gören buluşmalarından biri olarak planlanan organizasyon, güreşseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Başpehlivan ve mücadele:

Etkinlikte, altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de er meydanında yer alacak. Pehlivanlar başpehlivanlık mücadelesi için er meydanında ter dökecek; organizasyonun programında çeşitli boylarda karşılaşmaların ve ödül töreninin bulunması bekleniyor. Yarışma, hem deneyimli isimlerin hem de genç pehlivanların performanslarını sergileyeceği bir platform olacak.

Belediyeden davet:

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, tüm güreşseverleri etkinliğe çağırdı. Pütün, "4 Ekim 2026 Pazar günü düzenleyeceğimiz 15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Altın Kemerli Başpehlivan Ali Gürbüz’ü er meydanımızda ağırlayacağız. Bu büyük heyecana ortak olmak için tüm güreşseverleri Beyağaç Hüseyin Çokal Er Meydanı’na bekliyoruz" dedi.

Organizasyon, bölge ekonomisine ve yerel tanıtıma katkı sağlamasının yanı sıra, yağlı güreş geleneğinin yaşatılması açısından da önem taşıyor. İzleyiciler etkinlik alanında kültürel ve sosyal imkanların yanı sıra geleneksel etkinliklerin tadını çıkarma fırsatı bulacak.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK 15. GELENEKSEL HÜSEYİN ÇOKAL...

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK 15. GELENEKSEL HÜSEYİN ÇOKAL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ’NDE ALTIN KEMERLİ BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ, ER MEYDANINA ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ordu'da ümitler taekwondo şampiyonası başladı
images

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına hız ve rejenerasyon odaklı hazırlanıyor
images

Bursa’da iki günün enerjisi: Eker I Run’da spor, dayanışma ve sürdürülebilirlik...
images

Gaziantep’in şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadaş yolu yenilendi: Demirci'nin 12 mahallesine daha güvenli ulaşım

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı

Kozan'da tepe parçalandı, mahallede panik

Uzunköprü'de iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip